Sport Vilseck

29.10.2017

Sorghof. Der SV Sorghof konnte nur phasenweise an die gute Vorstellung des Vorsonntages anknüpfen. Die Quittung folgte prompt: Statt der anvisierten drei Punkte gegen Aufsteiger TuS/WE Hirschau reichte es im Landkreisduell der Bezirksliga Nord nur zu einer mageren 1:1-Punkteteilung, mit der die Kaolinstädter hoch zufrieden heimreisen konnten.

SV-Trainer Hand-Jürgen Plößl sollte recht behalten mit seiner Prognose "eines Duells auf Augenhöhe". Dabei hätte es seine Elf durchaus in der Hand gehabt, die Partie schon bis zum Halbzeitpfiff zu entscheiden. Doch die "Indianer" ließen in ihrer ersten Drangphase nach verhaltenem Beginn alleine fünf hochkarätige Kopfballchancen liegen. So köpfte Tim Doschat nach Lattentreffer von Udo Hagerer (23.) knapp über die Latte. Udo Hagerer und Johannes Regler brachten den Ball ebenso nicht im Gästetor unter. Vom TuS/WE war bis dahin bis auf einen gefährlichen Distanzschuss von Johannes Schuster (21.) wenig zu sehen.Im zweiten Abschnitt konnte der TuS/WE die bis dahin recht einseitige Partie offener gestalten und kreuzte einige Male bei Kontern gefährlich vor dem Tor von Michael Götz auf. Doch Raphael Hirmer (56.) und Lukas Schärtl (59./67.) hatten ihr Visier ebenso unscharf eingestellt. Ein windunterstützter Eckball von Andreas Meyer hätte fast die Führung gebracht (60.), nachdem er zuvor in guter Schussposition noch abgeblockt wurde (53.). Ein Zuspiel von Carsten Steiner auf Andreas Meyer genau in der Schnittstelle führte dann zum 1:0 für die Hausherren (69.). Meyer legte quer auf Udo Hagerer, der keine Mühe hatte, sein 14. Saisontor zu erzielen.Sorghof verstand es jedoch nicht, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Eine Hereingabe nach Freistoß konnte die SV-Abwehr nicht sauber klären. Der Ball flog Raphael Hirmer vor die Füße, der nicht lange fackelte und aus gut 18 Metern unhaltbar für Götz zum 1:1 in den Winkel traf (82.). Sorghof blies zur Schlussoffensive, doch Hirschaus Verteidiger Daniel Huber verhinderte in höchster Gefahr knapp vor der Torlinie den Siegtreffer der Hausherren (84.). Mit diesem Remis ließ Sorghof leichtfertig zwei Zähler liegen, während Hirschau wieder Hoffnung schöpfen kann im Abstiegskampf.SV Sorghof: Götz, Steiner, Götzl, T. Rudlof, Siegert (60. Kraus), Meyer, Becker, J. Regler, Doschat (84. Schmidt), Hagerer, Ritter (78. Ritz)TuS/WE Hirschau: Koeck, Huber, Stegmann, Dietl, Falk, Pfab, Weih (84. Horn), Schärtl, Schuster (78. Brinster), Hirmer, FalkTore: 1:0 (69.) Udo Hagerer, 1:1 (82.) Raphael Hirmer - SR: Sebastian Mauer (Bernried) - Zuschauer: 190