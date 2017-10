Sport Vilseck

22.10.2017

3

0 22.10.2017

Sorghof. Der SV Sorghof lieferte zum Abschluss der Vorrunde in der Bezirksliga Nord seine bis dahin wohl stärkste Saisonleistung ab und besiegte in einem intensiven Kampfspiel den SV Schwarzhofen mit 3:0. Die Plößl-Elf war dabei gegenüber der Leistung vom Vorsonntag nicht wieder zu erkennen. "Ein anderes Gesicht zeigen" war die klare Ansage von Plößl an seine Elf nach der Derbypleite in Hahnbach. In der Tat zeigte die Heimelf von der ersten Minute an eine äußerst engagierte Vorstellung gegen einen Gegner, der keinesfalls enttäuschte und lange Zeit auf Augenhöhe mit dabei war.

Das frühe 1:0 durch einen tückischen Kopfball von Udo Hagerer (4.) nach langem Diagonalball von Thomas Götzl spielte den Hausherren dabei in die Hände. Schwarzhofen wollte den schnellen Ausgleich. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit packenden Zweikämpfen und vielen Torraumszenen. Die Begegnung hätte weit mehr als die Minuskulisse von 90 Zuschauern verdient gehabt. Die Defensivabteilung der Gastgeber war voll gefordert, um den Ansturm der Gäste abzuwehren. Ein Kopfballtor von Johannes Regler (40.) fand wegen Abseits keine Anerkennung, ebenso wie später ein weiterer vermeintlicher Treffer von Hagerer (79.) Nach klarem Foul von Christian Rötzer an J. Regler im Strafraum entschied der sicher leitende Unparteiische Özdemir auf Strafstoß, den Udo Hagerer sicher zum 2:0-Halbzeitstand verwandelte (44.). Carsten Steiner war der Wegbereiter zum vorentscheidenden 3:0. Der SV-Verteidiger setzte sich am rechten Flügel energisch durch und legte maßgerecht auf für Udo Hagerer, der seinen dritten Treffer markierte (52.).Nach Gelb-Rot für Sorghofs Tim Doschat (60.) verstärkte Schwarzhofen noch einmal den Druck. Stefan Voith brachte den Ball in aussichtsreicher Position (69./77.) jedoch nicht über die Torlinie. Nachdem auch Schwarzhofens Christian Weiß vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (78.), war die zahlenmäßige Parität wieder hergestellt. In der Schlussphase geriet der Sorghofer Sieg nicht mehr in Gefahr. Christoph Danner vergab die gute Gelegenheit zum Ehrentreffer (87.), den sich Schwarzhofen durchaus verdient gehabt hätte.SV Sorghof: Götz, Steiner (70. Kraus), Götzl, T. Rudlof, Siegert, Meyer, Becker, J. Regler, Doschat, Hagerer (85. Nutz), Ritter (79. Wölker)SV Schwarzhofen: Ullmann, Hammer, Zäch (77. Birol), Christian Weiß, Voith, Michael Danner, Christoph Danner, Fleischmann, Lennert (70. Bauer), Götz (62. Gietl), RötzerTore: 1:0/2:0/3:0 (4./44., Foulelfmeter/52.) Udo Hagerer - Gelb-Rot: (60.) Tim Doschat (Sorghof), Ballwegschlagen, (79.) Christian Weiß (Sxchwarzhofen), Handspiel - SR: Ridvan Özdemir (SG Gösmes/Walberngrün) - Zuschauer: 90