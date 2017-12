Sport Vilseck

08.12.2017

6

0 08.12.2017

Ganz im Zeichen des Ehrenamts und des damit verbundenen Dankes an die vielen Helfer und Funktionäre steht die Jahresabschlussfeier des SV Sorghof. Eine besondere Auszeichnung, den DFB-Ehrenamtspreis 2017, erhalten sieben Mitglieder.

Ein wenig enttäuscht

Lob für Aktivitäten

Sorghof. Vorsitzender Andreas Plößner bezeichnete das ablaufende Jahr trotz des Abstiegs der 1. Mannschaft aus der Landesliga als das "sportlich erfolgreichste in der Vereinsgeschichte". Sorge bereite dem Verein hingegen die Entwicklung im Nachwuchsbereich.In seinem Jahresrückblick rief der Vorsitzende nicht nur das sportliche Abschneiden der beiden Herrenteams in Erinnerung, sondern ging auch auf die vielfältigen gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins ein. "Die Erste hat sich würdevoll aus der Landesliga verabschiedet und in der Bezirksliga eine sanfte Landung gemacht", stellte er fest.Beim Kreis-Kirwa-Warm-Up sei der Zuspruch ungebrochen hoch. "Ohne diese Veranstaltung sähe es düster aus im Hinblick auf die Zukunft und das Fortbestehen des Vereins", merkte Plößner an. Dagegen lasse der Zuspruch beim Sportlerball zu wünschen übrig. "Wir können stolz sein auf das Geleistete", resümierte Plößner, der aber aus seiner persönlichen Enttäuschung über teils nachlassendes Interesse aus Reihen der Mitglieder und im Umfeld des Vereins keinen Hehl machte.Sehr erfreut zeigte er sich darüber, dass es dem Verein gelungen sei, in mühevoller Aufbauarbeit durch Trainer Martin Kraus eine G-/F-Jugend zu rekrutieren. Diese sei inzwischen auf 16 Buben und Mädchen angewachsen und habe das erste Spiel ausgetragen. Dagegen gebe die jüngste Entwicklung bei der Jugendfördergemeinschaft (JFG) Obere Vils 08 Anlass zur ernsthaften Sorge um die weitere Zukunft im Nachwuchsbereich.JFG-Vorstandsmitglied Peter Lehner ging ausführlich auf die Probleme bei der im Jahr 2008 gegründeten Jugendfördergemeinschaft ein. Verschiedene Interessenslagen und Meinungsverschiedenheiten unter den vier Hauptvereinen (FV Vilseck, SV Sorghof, FC Schlicht und DJK Seugast) führte er als Hauptgründe dafür an, dass der Fortbestand gefährdet ist. Lehner zeigte sich jedoch auch kämpferisch und zuversichtlich. Für die anstehenden Neuwahlen bei der JFG stünden Leute bereit, die gewillt seien, Verantwortung zu übernehmen. "Es liegt nicht an uns, sondern an den Hauptvereinen, ob und wie es weitergeht", betonte Lehner.SV-Vorsitzender Andreas Plößner und seine beiden Stellvertreter Stephan Kraus und Oliver Berger dankten allen, die ganzjährig treu in Diensten des SV stehen. Kleine Geschenken gab es deshalb für Peter Pretsch, Wilhelm Ertl, Sandra Suttner, Franz-Josef Kugler, Josef Ertl, Otto Sertl, Fritz Deinzer und die Platzwarte (stellvertretend: Josef Weiß).Eine besondere Auszeichnung, den DFB-/BFV-Ehrenamtspreis 2017 erhielten Berta Meyer, Wilhelm Ertl, Wolfgang Graf, Karl-Heinz Kraus, Georg Specht, Armin Wölker und Uwe Wölker. Sie sind oder waren allesamt in verschiedenen Funktionen über Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich tätig für den SV Sorghof. Für ihre "herausragenden Leistungen für das Gemeinwohl und die Vereinskultur" gab es die von BFV-Präsident Rainer Koch unterzeichnete Ehrenurkunde sowie den Beifall der Mitglieder und Ehrengäste. Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Maximilian Renner (15 Jahre), Christian Rösch (15), Peter Lehner (25), Meta Jitschin (25) und Marianne Braun (25).3. Bürgermeister Heinrich Ruppert dankte dem SV für seine Aktivitäten und fand lobende Worte für den rührigen jungen Vorstand. Der Stadtrat habe schon 2016 die Fördermittel für die Vereine deutlich erhöht. Zudem greife die Stadt den Vereinen bei Investitionen mit Zuschüssen finanziell unter die Arme. Ruppert übergab einen Scheck an den Vorsitzenden. Danach hatte der Nikolaus das Wort. Die mit Stab und Krampus ausgerüstete Respektperson hielt nicht hinterm Berg, sondern verteilte in humorvoller Form Lob und Tadel an die Aktiven.