31.08.2017

Völliges Neuland betreten die U15-Junioren der JFG Obere Vils mit ihrer ersten Begegnung beim FC Eintracht Bamberg am Samstag, 2. September, um 12 Uhr in der C-Junioren Bayernliga Nord. Es ist schon außergewöhnlich, dass eine Mannschaft dieser Altersgruppe aus dem Landkreis Amberg in der höchsten bayerischen Liga spielt. Nach dem souveränen Aufstieg in der abgelaufenen Saison will die neuformierte Truppe um Trainer Wolfgang Ringer das Abenteuer Bayernliga nun in Angriff nehmen. Zwar hat sich das Gesicht zur Aufstiegsmannschaft um einige Spieler, die altersgemäß aufrückten, verändert, doch die Jungs sind voller Zuversicht, auch in der höheren Liga bestehen zu können. Die Eintracht belegte im abgelaufenen Spieljahr Platz 10. Von daher ist die Begegnung im Bamberger Fuchspark gleich zu Beginn der richtige Gradmesser. Gespannt darf man allemal sein, wie sich die Jungs aus der Affäre ziehen. Das Bild zeigt die U 15 Junioren der JFG Obere Vils mit ihrem Trainer- und Betreuerstab die das Abenteuer "Bayernliga" in Angriff nehmen wollen. Bild: mc