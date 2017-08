Sport Vilseck

15.08.2017

3

0 15.08.2017

Kulmain/Sorghof. Einen völlig verdienten 2:0-Heimsieg landete Fußball-Bezirksligist SV Kulmain am Dienstag gegen den favorisierten und noch ungeschlagenen Landesligaabsteiger SV Sorghof. Nach zwei knappen Niederlagen und zwei Unentschieden wollte der Aufsteiger endlich den ersten Sieg. Und so trat Kulmain auch auf.

Spielte sich die Anfangsphase noch überwiegend im Mittelfeld ab, so konnten sich die Gelb-Schwarzen mit zunehmender Dauer mehr Spielanteile erarbeiten. Doch beide Sturmreihen waren zunächst bei der stabilen gegnerischen Abwehr abgemeldet.Die erste nennenswerte Chance hatte Reger für den SVK, als er alleine auf das Sorghofer Tor zulief, doch dann wurde der Winkel zu spitz. Ein Kopfballtreffer von Reger wurde wegen knapper Abseitsentscheidung nicht anerkannt. Als Pusiak kurz vor dem Wechsel frei auf Sorghofs Schlussmann Götz zulief, brachte dieser in letzter Sekunde noch die Fußspitze an den Ball. So wäre bereits zur Pause die Kulmainer Führung verdient gewesen. Kurz nach Wiederanpfiff war Lukas Reger nach einem langen Ball von Zeltner zur Stelle. Sein Kopfball aus 16 Metern flog über Torwart Götz zum 1:0 ins Netz. Selbst eine 13-minütige Regenunterbrechung nutzte Sorghof nicht, um sich noch einmal neu zu motivieren.Kulmain gelang es immer wieder, die Angriffsbemühungen der Gäste früh zu unterbinden. Pusiak hätte bereits nach feiner Einzelleistung für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Schuss landete am Sorghofer Innenpfosten. Dem eingewechselten 18-jährigen Nicolai Weber gelang mit einem lässigen Heber (78.) die endgültige Entscheidung.SV Kulmain: E. Reger, Biersack, B. Weber, Zeltner, Ditschek, Greger, Bodner (61. Dollhopf), Dumler, L. Reger (80. Ruckriegel), Pusiak, Materne (73. N. Weber)SV Sorghof: Götz, Rudlof, J. Regler, Becker, Siegert, Hagerer, Ritter (70. Schmidt), Meyer, Götzl, M. Regler, SteinerTore: 1:0 (47.) Lukas Reger, 2:0 (78.) Nicolai Weber - SR: Simon Winkler (Bamberg) - Zuschauer: 155