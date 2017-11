Sport Vilseck

Sorghof. Der SV Sorghof reist am Sonntag, 19. November (Anstoß 14 Uhr), zu einer früheren Wirkungsstätte seines Trainers Hans-Jürgen Plößl, den SC Katzdorf. In der vorletzten Begegnung des Jahres wollen beide Teams noch einmal punkten, um möglichst sorgenfrei in die lange Winterpause gehen zu können.

Erst vor wenigen Tagen haben sich der SC Katzdorf und dessen Trainer Holger Fleck im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Grund war die vorangegangene Negativserie des Sportclubs, der nach fünf sieglosen Partien von Platz fünf auf Rang elf abstürzte. Der Einstand der beiden Co-Trainer als Interimscoaches erbrachte den erwünschten Effekt: Katzdorf siegte nach solider Vorstellung unerwartet deutlich mit 4:1 in Kulmain. Durch diesen Sieg schob sich Katzdorf in der Tabelle um einen Punkt vor Sorghof, dessen Partie gegen Kastl wegen des Wintereinbruchs abgesagt werden musste.Die bisherigen fünf Ligaduelle gegen Katzdorf entschied der SV Sorghof meist sehr deutlich für sich. Im Hinspiel gab es ein klares 4:0 für die "Indianer". Dies dürfte Ansporn genug sein für die Gastgeber, der Negativserie gegen den "Angstgegner" ein Ende zu setzen. Die Statistik spricht hier für den SC Katzdorf, der erst eines seiner bisher acht Heimpartien verlor, während umgekehrt Sorghof erst einen Auswärtssieg einfahren konnte. Ein weiterer Dreier würde den SC Katzdorf in sichere Tabellengefilde befördern.Der SV Sorghof ist durch die zwei "verschenkten" Punkte gegen Hirschau etwas in Zugzwang geraten. Plößl setzt darauf, dass seine Elf es in punkto Chancenauswertung und Fehlervermeidung im Spielaufbau besser macht als zuletzt in den beiden sieglosen Spielen gegen Hirschau (1:1) und FC Wernberg (0:2). Plößl war mit der zuletzt gezeigten Trainingsleistung seiner Truppe zufrieden. "Die Jungs und ich freuen uns auf das Spiel in Katzdorf", so Plößl, der in dieser Partie auf alle Akteure - mit Ausnahme der Langzeitverletzten - zurückgreifen kann.