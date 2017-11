Sport Vilseck

SV Sorghof gegen TuS Kastl - zwei Verlierer des vergangenen Spieltages treffen im Landkreisduell der Fußball-Bezirksliga Nord am Sonntag, 12. November (14 Uhr), aufeinander. Den größeren Druck hat dabei der Gastgeber.

Sorghof. Der Abstand der Sorghofer zum Relegationsplatz ist nämlich auf fünf Zähler geschmolzen. SV-Trainer Hans-Jürgen Plößl war ziemlich verschnupft nach der 0:2-Niederlage seiner Elf beim FC Wernberg. Doch sein Unmut galt dabei nicht vordergründig der Leistung seiner Spieler, sondern wie die Partie aus Sicht der Gastgeber bewertet wurde. Der SV-Coach will aber auch nichts beschönigen: "Wir haben durch einfache Fehler dem Gegner die Tore aufgelegt. Zudem machen wir zu wenig aus unseren Torchancen. Das war schon gegen Hirschau der Fall."Gegen Kastl darf sich die Elf von Hans-Jürgen Plößl keine erneute Blöße geben, will man nicht in die abstiegsgefährdete Tabellenregion abrutschen. Plößl weiß um die Schwere der Aufgabe: "Fakt ist, das Kastl einen sehr disziplinierten Fußball spielt und bisher defensiv wenig anbrennen ließ. In der Vorwärtsbewegung haben sie einige Akteure, die genügend Qualität besitzen, um Spiele entscheiden zu können." Das Team vom Mennersberg mit Trainer Simon Schwarzfischer spielt eine sehr solide Saison, nachdem es vorherige Spielzeit lange nach Abstieg aussah.Die 1:4-Heimniederlage gegen Kulmain kam daher völlig unerwartet. Erst eines seiner bisher sieben Auswärtspartien hat Kastl verloren. Umgekehrt aber hat sich auch Sorghof erst einmal vor heimischem Publikum geschlagen geben müssen. Diese Vorzeichen lassen eine enge und spannende Begegnung zwischen den Indianern und den Schweppermännern erwarten, bei der eine Punkteteilung wie schon im Hinspiel (0:0) nicht überraschend käme.