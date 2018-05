Sport Vilseck

11.05.2018

15

0 11.05.201815

"Supercup" in Sorghof: Im Duell zwischen dem Pokal-Kreissieger und dem Bezirksligameister SV Hahnbach können beide Mannschaften ohne großen Druck ins Spiel gehen.

Sorghof. In diesem Derby am Samstag, 12. Mai (Anstoß 16 Uhr), geht es allenfalls noch ums Prestige, nachdem beide Mannschaften ihr Saisonziel bereits erreicht haben. Die personell arg gebeutelte Elf von SVS-Trainer Hans-Jürgen Plößl musste in den vergangenen Wochen die letzten Reserven mobilisieren, um beide Saisonziele - Sieg im Toto-Pokal und Klassenerhalt - abzusichern. Die Mannschaft hat dabei unbändige Moral und Teamgeist bewiesen und konnte zuletzt mit dem hochverdienten 1:0-Auswärtserfolg in Schmidgaden den Sack zumachen.Allerdings wurde der Sieg mit der erneuten Kniegelenksverletzung von Thomas Urbanek teuer bezahlt. Daher lautet das oberste Gebot, die beiden verbleibenden Partien möglichst verletzungsfrei zu absolvieren. Plößl: "Wir werden gegen Hahnbach unsere angeschlagenen Spieler aus dem Kader nehmen und ihnen die nötige Regenerationszeit geben. Wer aufläuft, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining." Unter diesen Umständen gilt es für die Gastgeber, sich defensiv gut aufzustellen, um die spieltechnische Dominanz des Meisters etwas zu zügeln. Bei der 1:4-Hinspielniederlage gelang dies nicht. Die Verantwortlichen hoffen darauf, dass die SVS-Anhänger ihrem Team im letzten Heimspiel der Saison die gebührende Anerkennung und Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Die Vereinsführung wird bei diesem Derby einige Akteure, die ihre Karriere beenden oder einen Vereinswechsel vornehmen, gebührend verabschieden. Zugleich gilt es, dem Nachbarclub SV Hahnbach zur souveränen Meisterschaft zu gratulieren.Sorghofs Ex-Coach Thorsten Baierlein wird an seiner früheren Wirkungsstätte die erneuten Meisterehren mit dem SVH genießen können. Auch in der neuen Saison dürfen sich die Fans beider Vereine nach dem Aufstiegsverzicht der Gelb-Schwarzen auf dieses Duell freuen.

Bezirksliga Nord

29. SpieltagInter - Pfreimd Sa. 16 UhrTuS Kastl - FC Wernberg Sa. 16 UhrKatzdorf - Hirschau Sa. 16 UhrKulmain - Schwarzhofen Sa. 16 UhrSorghof - Hahnbach Sa. 16 UhrDet. Wernberg - Schmidgaden Sa. 16 UhrVohenstrauß - Ensdorf Sa. 16 UhrSchirmitz - FC Amberg II Sa. 16 Uhr1. SV Hahnbach 28 79:26 622. SpVgg Pfreimd 28 67:51 483. SV Schwarzhofen 28 74:45 474. SpVgg Schirmitz 28 47:40 465. SC Katzdorf 28 43:40 456. TuS Kastl 28 43:37 447. DJK Ensdorf 28 54:47 428. SV Inter Amberg 28 43:47 419. FC Wernberg 28 52:42 4010. TSV Detag Wernberg 28 53:43 3911. SV Sorghof 28 42:40 3912. SV Kulmain 28 44:41 3513. TuS/WE Hirschau 28 36:44 3314. SpVgg Vohenstrauß 28 44:46 3115. FC Amberg II 28 23:86 1416. 1. FC Schmidgaden 28 17:86 9