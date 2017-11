Sport Vilseck

24.11.2017

Sorghof. Im letzten Spiel vor der Winterpause am Sonntag, 26. November (Anstoß 14 Uhr), treffen mit dem SV Sorghof und dem SV Kulmain zwei Teams in der Fußball-Bezirksliga Nord aufeinander, die händeringend Punkte brauchen. Den Hausherren droht im Falle einer Niederlage ein Überwintern mit dem Abstiegsgespenst im Nacken.

Schlechte Erinnerungen

Wieder komplett

Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass es sich in diesem Duell um ein "Sechs-Punkte-Spiel" handelt. Durch die zweimalige Zwangspause (Absagen der Partien gegen Kastl und Katzdorf) ist die Elf von SVS-Trainer Hans-Jürgen Plößl auf Tabellenrang elf abgerutscht. Der Abstand zum Relegationsplatzinhaber SV Kulmain beträgt lediglich fünf Punkte.Noch ungern denkt Sorghof an das Vorrundenspiel, als sich die Stiftländer mit 2:0 den ersten Saisonsieg holten. Die Gästeelf mit Trainer Oliver Drechsler zeigte sich zuletzt auch auswärts sehr stark. Kulmain holte einen 4:1-Sieg in Kastl und unterlag zuletzt knapp mit 2:3 beim Tabellenzweiten Pfreimd. SV-Coach Plößl sah dort nach eigenem Bekunden "eine sehr disziplinierte Truppe, die gut gegen den Ball arbeitete und sowohl läuferisch als auch kämpferisch an die Grenzen ging".Plößl schätzt Kulmain als "unangenehm zu bespielenden Gegner ein, der in den letzten beiden Spieltagen im Spielrhythmus geblieben ist". Durch die Zwangspause konnten sich aufseiten der Gastgeber einige angeschlagenen Akteure regenerieren. Plößl kann daher auf alle Spieler - bis auf die Langzeitverletzten - zurückgreifen.Der SV-Chefansager ist sich sicher, dass seine Elf alles daransetzen wird, um den eminent wichtigen Heimsieg einzufahren. Plößls Ansage lautet: "Wir benötigen zwingend die drei Punkte, wollen wir nicht in den Abstiegsstrudel geraten. Bei den derzeitigen Platzverhältnissen müssen wir uns auf ein absolutes Kampfspiel einstellen."