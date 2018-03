Sport Vilseck

16.03.2018

Sorghof. In der Rolle des Außenseiters tritt der SV Sorghof am Samstag, 17. März (Anstoß 14 Uhr), beim Aufstiegskandidaten SpVgg Pfreimd an. Die Plößl-Truppe kann dort nach dem jüngsten Heimdreier gegen Kulmain befreit aufspielen. Die Truppe von SpVgg-Coach Alexander Götz zählt mit zu den Titelanwärtern der Fußball-Bezirksliga Nord. Der momentane Tabellenzweite hat mit Bastian Lobinger (20 Saisontore) den Top-Torjäger der Liga in seinen Reihen. Überhaupt liegt die Stärke der Gastgeber in der Offensive, wie es der SV Sorghof schon bei der 1:3-Hinspielniederlage zu spüren bekam. Der SV Sorghof hat bei der heimstärksten Elf der Liga im Grunde nichts zu verlieren.

Sehr zufrieden war Plößl mit der Leistung seines Teams beim wichtigen 3:0-Sieg gegen Kulmain: "Da haben wir 70 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen". Mit dem dadurch gelungenen Sprung auf Platz sechs kann die Truppe von Hans-Jürgen Plößl ohne jeden Druck in die Partie gehen. Allerdings hat der SV Sorghof mit einigen Personalproblemen zu kämpfen. Fehlen werden auf jeden Fall Artur Becker (private Gründe) und Paul Schmidt (Schicht). Fraglich erscheint der Einsatz von Carsten Steiner und Tim Doschat, die sich beide am vergangenen Sonntag verletzten. Plößl: "Ich sehe dies als Chance für die Spieler, die letzte Woche auf der Bank saßen und die dadurch ihre Bewährungschance erhalten werden". Der SV-Trainer wäre unter diesen Umständen natürlich schon mit einem Punkt hochzufrieden und kündigt an: "Wir wollen aber schon versuchen, das Maximum herauszuholen und den Pfreimdern das Siegen so schwer wie möglich zu machen. Auch wenn einige Akteure fehlen, wollen wir etwas Zählbares mitnehmen."