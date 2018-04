Sport Vilseck

19.04.2018

19.04.2018

Die Niederlage gegen Inter Bergsteig erhöht den Druck: Der SV Sorghof darf im Derby-Doppelpack binnen 45 Stunden nicht verlieren. Doch ausgerechnet jetzt werden die Sorgenfalten bei Trainer Hans-Jürgen Plößl größer.

Sorghof. Der SV Sorghof hat im Nachholspiel am Freitag, 20. April, um 18.15 Uhr gegen den TuS Kastl erneut die Gelegenheit, sich mit einem Heimdreier vorläufig etwas Luft zu verschaffen im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Nord, in dem sich die Gastgeber nach der 1:3-Niederlage gegen Inter Bergsteig befinden. Die Elf vom SV-Coach Hans-Jürgen Plößl versäumte es am Sonntag mit einer schwachen Vorstellung im zweiten Spielabschnitt, den angestrebten Sieg gegen die Amberger einzufahren. Nunmehr aber gilt es für die Hausherren, die Ärmel hoch zu krempeln und alle Kraft und Konzentration in die folgenden beiden Spiele binnen 45 Stunden zu richten. Vier Punkte müssten mindestens her aus den Partien gegen den TuS Kastl und den FC Amberg II (Sonntag, 22. April, 15 Uhr), um weiterhin etwas Abstand zur direkten Abstiegszone zu bewahren.Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der TuS Kastl mit aller Kraft gegen eine Niederlage zur Wehr setzen wird. Das Team vom Mennersberg wäre nämlich mit einem Auswärtserfolg in Sorghof plötzlich ein heißer Anwärter auf Platz zwei, der nach dem erklärten Verzicht des designierten Meisters SV Hahnbach möglicherweise zum Landesligaaufstieg berechtigen würde.Plößl weiß um die Schwere der Aufgabe: "Fakt ist, das Kastl einen sehr disziplinierten Fußball spielt und bisher defensiv gut steht. In der Vorwärtsbewegung haben sie einige Akteure, die genügend Qualität besitzen, um Spiele entscheiden zu können." Der SV-Übungsleiter erwartet vor allem von den Führungsspielern, dass sie im Saisonfinale die Mannschaft aufrichten und mitreißen.Nur wenn es der Heimelf gelingt, über 90 Minuten das Tempo hochzuhalten, wird gegen Kastl ein Erfolg möglich sein. Allerdings sind die Sorgenfalten von Sorghofs Coach noch größer geworden, da sich nach der Verletzung von Martin Wölker das SV-Lazarett noch vergrößert hat und er nur mit Mühe eine schlagkräftige Formation aufs Feld schicken kann.