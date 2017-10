Sport Vilseck

06.10.2017

Sorghof. Im Heimspiel am Sonntag, 8. Oktober (15 Uhr), gegen den 1. FC Schmidgaden bietet sich dem SV Sorghof die Gelegenheit, wichtige Punkte einzufahren, um wieder den Abstand zur Zone der abstiegsbedrohten Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Nord herzustellen.

Der 0:3-Niederlage der Sorghofer im Ligaspiel bei der DJK Ensdorf folgte im Feiertagsspiel der 8:6-Sieg nach Elfmeterschießen im Toto-Pokal bei der SG Ursulapoppenricht/Gebenbach. In beiden Partien musste Trainer Hans-Jürgen Plößl auf eine Reihe wichtiger Spieler verzichten, die urlaubs- oder verletzungsbedingt ausfielen.Der SV-Chefansager freut sich darüber, dass die dabei eingesetzten sechs, sieben Akteure, die eigentlich dem Kader der "Zweiten" zuzuordnen sind, ihre Aufgabe hervorragend gelöst haben. Dieses Lob gilt ganz besonders für das Pokalspiel: "Das war ein hartes Stück Arbeit gegen eine halbe Landesligamannschaft." Das Weiterkommen in das Pokalfinale war auch wichtig für das Selbstvertrauen. Plößl kennt den 1. FC Schmidgaden noch aus seiner Zeit als Trainer der DJK Dürnsricht und warnt seine Elf davor, den Gegner zu unterschätzen. "Sie haben am Anfang der Saison viel auf die Mütze bekommen, haben sich aber in den letzten Spielen gut gefangen. Schmidgaden spielt sehr körperbetonten Fußball, damit müssen wir erst zurechtkommen."Plößl hofft, dass sich die schwierige Personalsituation durch die Rückkehr von Urlaubern bis zum Sonntag wieder verbessert. Von seinen Mannen erwartet er, dass sie die teils gegebenen Konzentrationsschwächen unbedingt ablegen: "Uns springen Bälle bei der Ballannahme weg, was meist auch zu unnötigen Ballverlusten führt. So bleibt vieles Stückwerk oder dem Zufall überlassen", mahnt Plößl an. Sollte der angepeilte "Pflichtsieg" gegen den noch sieglosen Aufsteiger eingefahren werden können, würde dies die Lage vor dem anstehenden Derby in Hahnbach deutlich entspannen.