Sport Vilseck

23.03.2018

Sorghof. Nach der etwas unglücklichen 1:2-Niederlage beim Spitzenteam SpVgg Pfreimd muss der SV Sorghof am Samstag, 24. März (Anstoß 14 Uhr), in der Fußball-Bezirksliga Nord erneut auswärts antreten. Die Reise geht zum TSV Detag Wernberg, der mit zwei Punkten weniger auf dem Konto etwas unter Zugzwang steht. SV-Trainer Hans-Jürgen Plößl war mit der Leistung seiner Truppe trotz der 1:2-Niederlage zufrieden: "Wir haben dort 70 Minuten ein diszipliniertes Spiel abgeliefert, wo jeder, der zur Verfügung stand, an seine Leistungsgrenze ging. Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Andreas Meyer nach kurzer Spieldauer, fehlten fünf Spieler im Vergleich zur Vorwoche gegen Kulmain. Pfreimd hat unsere 15-minütige Schlafmützigkeit eiskalt ausgenutzt."

Detag Wernberg könnte mit einem Sieg am SV Sorghof vorbeiziehen. Die Plößl-Elf muss sich demzufolge auf einen entschlossenen Gegner einstellen. Das Spiel von Detag läuft bekanntlich über Spielmacher Christian Luff und über den tschechischen Ausnahmespieler Lucas Hudec, der gegen Katzdorf vor zwei Wochen schmerzlich vermisst wurde.Plößls Ansage an seine Elf lautet: "Wir brauchen uns nicht zu verstecken und werden auch dort eine schlagkräftige Truppe auf das Feld schicken können zum Leidwesen für Florian Zippe und der zweiten Mannschaft, die jede Woche einen oder zwei Spieler für die erste Mannschaft abstellen muss." Aber genau hierin sieht Plößl die Stärke des SV Sorghof, nämlich den Zusammenhalt und den absoluten Willen alles zu geben, egal wo man aufläuft.Der SV-Trainer hofft, dass sich in der anstehenden Partie die Personalsituation mit physiotherapeutischer Hilfe noch etwas verbessert. Ausfallen werden aber höchstwahrscheinlich neben Andreas Meyer auch Carsten Steiner und Tim Doschat. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Michael Regler. Wieder mit an Bord sind hingegen Artur Becker und Paul Schmidt.