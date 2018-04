Sport Vilseck

Der SV Sorghof hat es selbst in der Hand. In drei Nachbarduellen binnen acht Tagen kann er die für den Klassenerhalt noch nötigen Punkte einfahren. Doch schon zum Auftakt des Derby-Dreierpacks wartet eine knifflige Aufgabe.

Sorghof. Im Kreisduell der Fußball-Bezirksliga Nord am Samstag, 14. April (Anstoß 16 Uhr), treffen mit dem SV Sorghof und dem SV Inter Bergsteig zwei Teams aufeinander, die noch dringend Punkte brauchen, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Diese Konstellation verspricht eine spannende und kampfbetonte Begegnung. Inter Bergsteig fuhr zuletzt durch den Heimsieg gegen Kulmain (2:1) und das Remis in Hirschau (0:0) wichtige Zähler ein und verschaffte sich dadurch etwas Luft. Die Elf von Markus Kipry hat immerhin schon 14 Auswärtspunkte eingefahren und sich als Aufsteiger Respekt in der Liga verschafft.Schon im Hinspiel (0:0) schrammten die "Indianer" mit Glück an einer Niederlage vorbei. Der SV Sorghof kann in den nächsten drei Spielen - es folgen Kastl (H) und FC Amberg II (A) - binnen acht Tagen den Klassenerhalt im Grunde schon perfekt machen. SV-Coach Hans-Jürgen Plößl und der Betreuerstab sind voll gefordert, die Kräfte der Mannschaft für diese richtungsweisenden Partien zu mobilisieren.Zuletzt zeigte die Plößl-Elf beim 0:0 in Katzdorf eine durchaus ansprechende Leistung über die gesamte Spielzeit. Mit dem dadurch erkämpften Auswärtszähler blieb der Sechs-Punkte-Abstand zum Relegationsplatz gewahrt. In der Partie gegen Inter müssen die Gastgeber etwas mehr Mut und Entschlossenheit in der Offensive zeigen und alles in die Waagschale werfen, um den angestrebten Heimdreier einzufahren.