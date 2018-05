SV Sorghof will in Schmidgaden Klassenerhalt fix machen

04.05.2018

Sorghof. Am drittletzten Spieltag der Bezirksliga Nord tritt der SV Sorghof am Samstag, 5. Mai (Anstoß 16 Uhr), beim Tabellenschlusslicht 1. FC Schmidgaden an. Die Truppe von Trainer Hans-Jürgen Plößl könnte dort mit einem Auswärtssieg den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen. Der SV Sorghof musste zuletzt im Ligaspiel gegen DJK Ensdorf (1:1) und beim Pokalfinalsieg gegen den SV Köfering (2:1) wieder viel Kraft investieren, um etwas zu holen. Der SV-Chefansager lobt seine personell arg gebeutelte Mannschaft: "Der Verein kann stolz sein auf diese Truppe, wenn man sieht, wer sich hier alles in den Dienst stellt. Hervorzuheben wären viele, aber allen voran sei AH-Keeper und Betreuer Wolfgang Graf genannt, der am Dienstag im Pokal zwischen den Pfosten stand."

Der Kader wird sich auch in Schmidgaden kaum verändern. Das Tor wird diesmal Johannes Zinnbauer hüten, da Michael Götz aus beruflichen Gründen ausfällt. Christoph Nutz ist wieder an Bord, dafür muss Plößl neben den Langzeitverletzten auch auf Artur Becker verzichten. Ob Johannes Regler wieder auflaufen kann, ist noch fraglich. Für Plößl stellt die Begegnung in Schmidgaden ein besonderes Spiel dar. "Dort ging es immer heiß her", erinnert sich Plößl an einige Derbys in seiner Zeit als Trainer bei der DJK Dürnsricht. Plößl weiß deshalb um die Schwere der Aufgabe, die auf sein Team wartet: "Schmidgaden wird nicht einfach zu knacken sein." Die Hausherren können ohne jeden Druck aufspielen. Plößls Devise lautet: "Wir brauchen dort die drei Punkte, um dann gelassen in die letzten beiden schweren Spiele gegen Meister Hahnbach und Aufstiegsfavorit Schwarzhofen zu gehen." Die Ausgangslage ist klar: Bei einem Dreier ist der Klassenerhalt fix, anderenfalls muss sich Sorghof auf ein ungemütliches Saisonfinale einstellen.