Sport Vilseck

12.04.2018

Mit einem spannenden Spiel gegen den härtesten Konkurrenten ging für den TuS Vilseck in der 2. Kreisliga Amberg-Sulzbach die Tischtennis-Saison 2017/18 zu Ende. Ein umkämpftes 8:8-Unentschieden gegen den SV Illschwang reichte zum Meistertitel. Am Ende standen 14 Siege und 2 Remis zu Buche. Im Laufe der Saison wurden meistens die sechs Stammspieler Christian Herrmann (Bilanz 11:8), Konrad Köppl (11:7), Hans-Joachim Anders (19:1), Maximilian Spalt (10:5), Michael Wagner (26:1) und Martin Weeber (22:2) eingesetzt. Zusätzlich kamen Eckhard Kopetzki, Klaus Stiller, Wolfgang Mielke und Fabian Spalt zum Einsatz. Da sich der Tischtennis-Kreis Ende April auflöst und im neu geschaffenen Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Nord aufgeht, war dies der letzte 2. Kreisliga-Meistertitel. In der nächsten Saison geht es nach einer Neu-Einteilung der Mannschaften in Bezirksklassen weiter. Wie sich die erfolgreiche Mannschaft zukünftig aufstellen und einreihen wird, ist noch offen.