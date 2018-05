Sport Vilseck

10.05.2018

10.05.2018

Noch 180 Minuten, dann ist die A-Klassen-Saison 2017/18 wieder Geschichte. Ein paar Entscheidungen stehen noch aus: Gesucht werden der Meister der A-Süd, die Relegationsteilnehmer Aufstieg und Abstieg sowie der Absteiger aus der A-Klasse Nord.

Relegation Kreisklasse/A-Klasse Zur Kreisklasse



Termin vermutlich Freitag, 25. Mai Spiel 1 : 12. KK Ost - 2. A-Klasse West Spiel 2 : 2. A-Klasse Süd - 2. A-Klasse Nord Spiel 3 : 2. A-Klasse Ost - 12. KK Süd



Freilos: 1 2. Kreisklasse West



2. Runde: Dienstag, 29. Mai



3. Runde: Freitag, 1. Juni







Zur A-Klasse



Termin vermutlich Mittwoch, 23. Mai



Spiel 1 : 13. A-West - 2. B-Klasse 4 Spiel 2 : 13. A-Klasse Süd - 13. A-Klasse Ost Spiel 3 : 12. A-Klasse Nord - 2. B-Klasse 2 Spiel 4 : 2. B-Klasse 3 - 2. B-Klasse 1



2. Runde: Mittwoch, 30. Mai



Die Mannschaft auf dem vorletzten Rang der A-Klasse Nord (aktuell SV Loderhof II) muss in der Relegation gegen den Rangzweiten der B-Klasse 2 spielen (aktuell SV Köfering II). Das Spiel ist für Mittwoch, 23. Mai, terminiert. Der Zweite der A-Klasse Nord (vermutlich FSV Gärbershof) misst sich zunächst in der Aufstiegsrelegation zur Kreisklasse mit dem Zweiten der A-Klasse Süd (aktuell SG Etzenricht II). Termin ist Freitag, 25. Mai. Im Keller der A-Klasse Süd muss sich der 13. (SV Schmidmühlen II) in der ersten Runde vermutlich am Mittwoch, 23. Mai, mit dem 13. der A- Klasse Ost messen (FC Roggenstein), (lz)

Amberg. In den A-Klassen werden wie seit ein paar Jahren üblich der letzte und vorletzte Spieltag jeweils an einem Freitag ausgetragen - wie auch diese Saison. Nur zwei Entscheidungen sind bisher gefallen: Die SG Ursulapoppenricht hat sich ungeschlagen die Meisterschaft der A-Klasse Nord und damit den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. In der A-Süd muss der FC Edelsfeld II in die B-Klasse absteigen.Die A-Süd meldet für Freitag, 11. Mai, ein Topspiel: Der FV Vilseck II erwartet die SG Etzenricht II. Fünf Punkte Vorsprung hat der FV Vilseck II auf den Verfolger, die SG Etzenricht II/Luhe-Wildenau II. Gelingt es der Heimelf, dieses Spitzenspiel nicht zu verlieren, ist der erstmalige Aufstieg in die Kreisklasse sicher. Gewinnt der Tabellenzweite, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag, wenn der FV Vilseck II beim ASV Haselmühl II gastiert. Wenn die SG Etzenricht II nun in Vilseck nicht gewinnt, kann ihr der TuS Rosenberg II noch auf den Pelz rücken, der als Dritter seinerseits vier Punkte zurück liegt und im Verfolgerduell gegen die SG Rieden II/Vilshofen so oder so gewinnen muss, um sich noch Chancen auf Rang zwei auszurechnen.Am Tabellenende müssen noch vier Mannschaften zittern: Der SV Schmidmühlen als 13. mit 23 Punkten am stärksten, der SV Inter Bergsteig Amberg II, der SC Germania Amberg II und die SG Ensdorf II sind mit jeweils 26 Punkten auch noch nicht aus dem Schneider. In Schmidmühlen hofft man, durch einen Heimsieg gegen Absteiger Edelsfeld aufschließen zu können. Das würde gelingen, wenn Inter Bergsteig II (beim SV Freudenberg II), die SG Ensdorf II (beim Tabellennachbarn SG Gebenbach II) und Germania Amberg II (gegen den ASV Haselmühl II) nicht punkten - der eine oder andere aus diesem Trio wird das auch nicht schaffen.In der Gruppe Nord hat der "Relegationsprofi" FSV Gärbershof bei fünf Punkten Vorsprung vor der SGS Amberg und FC Freihung die besten Karten auf die Aufstiegsrunde, dabei profitierten die Hilburger-Mannen auch vom Einbruch der Siemensianer nach der Winterpause. Ein Sieg beim SV Michaelpoppenricht, und das erste Aufstiegsspiel gegen Etzenricht II oder Rosenberg II wäre gesichert. Ansonsten kann es noch einmal spannend werden, wenn die SGS in ihrem vorletzten Match gegen die stark gefährdete DJK Amberg oder der FC Freihung beim SVL Traßlberg II ihre sportlichen Aufgaben erfolgreich meistern.Im Keller der Liga will es die DJK Amberg noch einmal wissen und die Liga unbedingt erhalten. Durch personellen Zuwachs sind die Chancen gar nicht so schlecht, auch wenn es aus eigener Kraft nicht mehr zu schultern ist. Aus den bisherigen eher tristen acht Zählern sollen 14 werden: Durch einen Erfolg bei der SGS und am letzten Spieltag gegen den SVL Traßlberg II.Der SV Loderhof II hat drei Punkte mehr und nur noch ein Match, am letzten Spieltag beim FSV Gärbershof, und da sind die Herzogstädter Außenseiter. Concordia Hütten hat es verpasst, den Sack zuzumachen, aber dennoch drei Zähler mehr als Loderhof II. Wenn die Concordia am Freitagabend gegen den ESV Amberg ein Remis holen kann, wäre der Ligaverbleib dennoch eingetütet.

A-Klasse Süd

25. SpieltagGebenbach II - Ensdorf II Fr. 16.45 UhrHaselmühl II - Germania II Fr. 18.30 UhrVilseck II - Etzenricht II Fr. 18.30 UhrFreudenberg II - Inter II Fr. 18.30 UhrRosenberg II - Rieden II Fr. 18.30 UhrPaulsdorf II - Auerbach II Fr. 18.30 UhrSchmidmühlen II - Edelsfeld II Fr. 18.30 Uhr1. FV Vilseck II 24 61:30 552. SG SV Etzenricht II 24 75:29 503. TuS Rosenberg II 24 55:34 464. SG Rieden II 24 46:36 395. SSV Paulsdorf II 24 50:37 386. SV Freudenberg II 24 37:43 357. SV 08 Auerbach II 24 38:38 328. ASV Haselmühl II 24 40:41 329. SG Gebenbach II 24 52:54 3010. SG Ensdorf II 24 36:53 2611. Germania Amberg II 24 37:59 2612. SV Inter Amberg II 24 38:66 2613. SV Schmidmühlen II 24 35:44 2314. FC Edelsfeld II 24 20:56 11

A-Klasse Nord

25. SpieltagHütten - ESV Amberg Fr. 18.30 UhrSGS Amberg - DJK Amberg Fr. 18.30 UhrTraßlberg II - Freihung Fr. 18.30 UhrU.Poppenricht - Kaltenbrunn Fr. 18.30 UhrSorghof II - Ammerthal II Fr. 18.30 UhrM-Poppenricht - Gärbershof Fr. 18.30 Uhr1. SG Ursulapoppenricht 22 104:14 642. FSV Gärbershof 22 47:16 473. SGS Amberg 22 73:51 424. FC Freihung 22 44:26 425. DJK Ammerthal II 22 69:36 386. FC Kaltenbrunn 22 49:47 367. SV Michaelpoppenricht 22 44:40 308. ESV Amberg 22 34:36 309. SV Sorghof II 22 30:42 2610. SVL Traßlberg II 22 37:69 2411. Concordia Hütten 23 34:78 1412. SV Loderhof/Sulzbach 23 29:78 1113. DJK Amberg 22 24:85 8