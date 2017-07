Sport Vilseck

28.07.2017

1

0 28.07.2017

Schlicht. Der 1. FC Schlicht feiert heute und morgen das 45-jährige Bestehen des Vereins, ebenso wie 40 Jahre Turnsparte und 35 Jahre Frauenfußball beim FCS mit einem vielfältigen Programm.

Heute ist Tag der Jugend mit Turnieren der G-, F- und E-Junioren von 10 bis 16 Uhr und anschließend ein Spiel der Fußballfrauen der SG Michaelpoppenricht/ Schlicht gegen ehemalige Fußballerinnnen des FCS. Am Sonntag treffen sich die Vereine um 8.50 Uhr auf dem Kirchhof zur Aufstellung zum gemeinsamen Einzug zum Festgottesdienst in die Pfarrkirche (9 Uhr). Anschließend stehen ein Rückzug zum Sportplatz des 1. FC Schlicht, Frühschoppen mit Unterhaltung durch die Werkvolkkapelle sowie Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder an.Am Nachmittag starten beide Seniorenmannschaften mit einem Heimspiel in den Punktspielbetrieb. Schirmherren sind Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Ehrenvorstand Michael Gradl.