29.06.2017

Düsseldorf. Das geht ja gut los: Im ersten Testspiel der neuen Saison besiegte Fortuna Düsseldorf am Mittwoch den Kreisligisten TSV Krefeld-Bockum mit 14:0. Erfolgreichster Torschütze beim Zweitligisten war Oliver Fink. Der aus Reisach (Vilseck/Kreis Amberg-Sulzbach) stammende Mittelfeldspieler traf gleich fünf Mal, dabei war der Kapitän der Fortuna nur in den zweiten 45 Minuten im Einsatz. Der Urlaub in der Oberpfälzer Heimat scheint Fink also bestens bekommen zu sein.