16.08.2017

34 Jahre spielt er für den FV Vilseck, davon hütet er 22 Jahre lang das Tor in der ersten Mannschaft. Stephan Pröls beendet jetzt nach mehr als drei Jahrzehnten seine Fußballerkarriere.

Klopfen ignoriert

25 Treffer erzielt

Im Kindesalter von sechs Jahren, fing er bei den F-Junioren des FV Vilseck mit dem Fußballspielen an und machte am 11. November 2016 sein letztes Spiel beim SV TuS/DJK Grafenwöhr in der Bezirksliga. Danach unterzog er sich einer Miniskusoperation und kam nun im reifen Alter von 40 Jahren zu dem Entschluss, seine Treter an den berühmten Nagel zu hängen.Mit Stephan Pröls zieht sich eine wahre Fußballerlegende ins Privatleben zurück, denn er war nicht nur für den FV Vilseck über zwei Jahrzehnte ein großer Rückhalt, sondern er gehörte in allen Ligen, in denen er mit seinem FV Vilseck antrat, zu den besten Torhütern.Über 800 Mal streifte er bei den Herren das Trikot mit dem Emblem des FV Vilseck über, wurde immer wieder zu Spielen in Auswahlmannschaften und Benefizspielen nominiert, weshalb auch alljährlich höherklassige Vereine bei ihm anklopften, um ihn zu verpflichten.Doch der "Prölse", so wie er von seinen Mitspielern genannt wird, hielt allen Verlockungen stand und blieb dem FV Vilseck treu. Für ihm war es dann auch eine Bestätigung seines Trainingsfleißes als er nach schwierigen Anfangsjahren in der Seniorenmannschaft mit seinem FV dann schließlich in die Bezirksliga, Bezirksoberliga und Landesliga aufstieg, womit er sich selbst einen Traum erfüllte. Was eigentlich für einen Torhüter ungewöhnlich ist, aber an der Person Stephan Pröls zeigt, dass er mit Leib und Seele Fußballer war, ist die Tatsache, dass er in den Kreisligajahren insgesamt 25 Tore erzielte (Elfmeter- und Freistoßtore). Er wird dem Verein auch in Zukunft als Torwarttrainer unterstützen. FV-Vorsitzender Robert Liermann würdigte in der Halbzeitpause des Kreisligaspiels zwischen dem FV Vilseck und dem TuS Rosenberg die Verdienste des FV-Urgesteins, überreichte ihn ein Bild in seiner typischen Haltung als Torwart und ein Präsent, das auch seiner Familie zugute kommt. Mit viel Applaus von den Zuschauern wurde der sympathische Sportler von der aktiven Fußballbühne verabschiedet. Seine Spiele: 291 in der Kreisliga, 205 in der Bezirksliga, 35 Bezirksoberliga, 34 Spiele in der Landesliga und 252 Vorbereitungsspiele.