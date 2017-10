Sport Vilseck

27.10.2017

0 27.10.2017

Sieben Punkte und acht Plätze trennen den SV Sorghof und den TuS/WE Hirschau. Dennoch rechnet SVS-Trainer Hans-Jürgen Plößl mit einem "hart umkämpften Duell auf Augenhöhe".

Sorghof. Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga Nord erwartet der SV Sorghof am Sonntag, 29. Oktober (14 Uhr), den Landkreisrivalen und Aufsteiger TuS/WE Hirschau. Nach der sehr ansprechenden Vorstellung vom vergangenen Sonntag möchte die Plößl-Elf mit einem weiteren Heimdreier den Abstand zum Relegationsplatz 13 weiter vergrößern. Beim 3:0-Sieg im Heimspiel gegen Schwarzhofen zeigten die "Indianer", welch großes Potenzial in der Mannschaft steckt, sofern sich jeder Akteur taktisch diszipliniert verhält und jeder bereit ist, an seine Leistungsgrenze zu gehen. SV-Trainer Hans-Jürgen Plößl konnte jedenfalls voll zufrieden sein, denn in diesem Spiel stimmte auch die Arbeit gegen den Ball. Der SV-Trainer führt dies auch auf die gute Einstellung seiner Mannen bei den Übungseinheiten zurück: "Die gute Trainingswoche zuvor hat sich im Spiel widergespiegelt und da müssen wir genau so weiter machen." Der hart erkämpfte Sieg gegen Schwarzhofen wäre aber nur die Hälfte wert, falls gegen Hirschau nicht nachgelegt werden könnte. Die Devise der Heimelf muss lauten, den momentanen Abstand von sieben Punkten zu Platz 13 bis zur Winterpause weiter auszubauen, um sorgenfrei überwintern zu können.Plößls Trainerkollege Jörg "Jacko" Gottfried hatte Woche für Woche mit einer geänderten Mannschaftsaufstellung zu kämpfen, da immer wieder Spieler aus verschiedenen Gründen fehlen. Zuletzt mussten die Kaolinstädter durch die 1:3-Niederlage in Kulmain einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen, nachdem in der Woche zuvor noch ein beachtlicher 4:1-Sieg gegen Katzdorf gefeiert wurde. Nach Plößls Einschätzung hat die Hirschauer Mannschaft "definitiv das Zeug dazu, um in der Bezirksliga bestehen zu können". Plößl mahnt sein Team: "Der alte Taktikfuchs wird uns das Leben so schwer wie möglich machen wollen." Der SV-Chefcoach erwartet "ein hart umkämpftes Duell auf Augenhöhe". Die Heimelf ist deshalb gefordert, die Partie keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen. Plößls: "Meine Spieler müssen im Kollektiv um die Führungsspieler Udo Hagerer, Andreas Meyer und Thomas Götzl den Kampf voll annehmen, wollen wir die Punkte in Sorghof lassen."Plößl stehen bis auf die Langzeitverletzten endlich einmal alle Akteure des Kaders zur Verfügung. Falls es dabei bleibt, sollte es gegenüber dem Vorsonntag kaum zu Änderungen im Aufgebot kommen.