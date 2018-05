Sport Vilseck

04.05.2018

Wunder werden immer wieder gerne zitiert - auch im Bereich des Sports, wenn beispielsweise der Ligaerhalt nur durch in "Wunder geschafft werden kann". In der zweiten Mannschaft des FV Vilseck gibt es außer dem Wunder aber noch etwas anderes.

Amberg. Wenn ein permanent verletzter Spieler auf einmal "geheilt"wird - wie durch ein Wunder. Der junge Sportler, gerade mal Mitte 20, nutzte die Wochenenden gerne zum Weggehen, das auch ab und zu etwas ausführlicher ausgefallen sein könnte. Am nächsten Tag stand dann regelmäßig ein Punktspiel an und der junge Mann zog sich laufend beim Warmmachen eine Zerrung zu, die seinen Einsatz bei der Reserve des FV Vilseck verhinderte.Aufgrund der Häufigkeit dieser Verletzung wurde der Fußballer zum Physiotherapeuten geschickt, der leitete den "Blessierten" zu einem Arzt weiter, der dann eine Röntgenaufnahme veranlasste, um diese Muskelprobleme in den Griff zu kriegen. Doch dann geschah das Wunder, feixt man beim FV Vilseck II auch heute, denn seit dieser Röntgenaufnahme hat der Spieler nie mehr irgendwelche Beschwerden gespürt und die Muskelprobleme waren für immer weg: Ein wahres Wunder.Der 620 Mitglieder starke Verein hat mit den Fußballern, den Keglern und der Prinzengarde drei Sparten, von denen die Fußballspieler das Gros stellen. Neben den beiden Herrenmannschaften in der Kreisliga und in der A-Klasse tummeln sich in der JFG Obere Vils, die aus den Vereinen Schlicht, Seugast, Sorghof und Vilseck besteht, viele junge Spieler. Die A-Jugend spielt in der Kreisklasse, die B-Junioren in der Bezirksoberliga, von zwei C-Jugendteams spielt eine Mannschaft Bayernliga und die C2 in der Gruppe, bei den D-Junioren die D1 in der Kreisliga und die D2 in der Jugendgruppe.Robert Liermann, langjähriger Funktionär beim Fußballverein, zeigt sich mit der JFG sehr zufrieden: "In dieser Saison sind sechs Spieler, die aus der A-Jugend gekommen sind, im Herrenbereich aktiv. Nach dieser Saison wechseln nur zwei Spieler in den Herrenbereich, aber das Jahr darauf kann der Kader der Herrenteams mit acht oder neun Juniorenspielern wieder gut ergänzt und bereichert werden."Der rührige Sportverein hat seinen dritten Platz im Wald stillgelegt, der derzeit nun als Reh-Gehege dient. "Im Herbst und im Frühjahr fehlt uns dieser Platz schon", so Liermann weiter, "aber wir können auf das Soccer-Five-Feld ausweichen, eine Art Kunstrasenplatz, der fast die Ausmaße eines E-Jugendspielfeldes hat."Sportlich läuft es gut, gerade bei der A-Klassenmannschaft, die nach dem Aufstieg aus der B-Klasse nun zwölf Jahre ohne Unterbrechung in der A-Klasse spielte. Bei sechs Punkten Vorsprung drei Spieltage vor Saisonende ist der Vorstand recht optimistisch, dass dem FV Vilseck II erstmals der Aufstieg in die Kreisklasse gelingen könnte. "Das wäre als Unterbau sehr gut und der bisherige sportliche Erfolg fußt auf einer starken Kameradschaft und auch auf Coach Tobias Graßler, der es immer schafft, 16 bis 18 Spieler im Training zu haben", erklärt Liermann. Die noch fehlenden Zähler möchte der FV Vilseck II jetzt beim SV Inter Bergsteig Amberg II, im Schlager zu Hause gegen die SG Etzenricht II/Luhe-Wildenau II und zum Saisonfinale beim ASV Haselmühl II noch auf die Habenseite bringen. Das wäre ein toller Erfolg - und noch dazu ganz ohne Wunder...