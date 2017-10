Vermischtes Vilseck

25.10.2017

Große Schwalben und ein besonderes Zugpferd sind für eine richtige Kirwa unerlässlich. So profitierte auch die 20. Burgkirwa auf Dagestein von solchen Tieren - die gar keine sind. Trotzdem ging es bei dem Fest drei Tage lang tierisch gut zu.

Bereits am Samstagnachmittag waren die besagten Schwalben, gemeint sind natürlich hölzerne Stützen, 90 Minuten lang im Einsatz. Kommandogeber Peter Ziegler forderte vollste Konzentration, denn jeder Schub, um den außergewöhnlich großen Kirwabaum in die Senkrechte zu bewegen, verlangte den Helfern einiges ab. Da war es gut, dass auch Amerikaner kräftig mit zulangten.Voller Freude über das geglückte Baumaufstellen gingen Feuerwehrvorsitzende Tina Klaus und ihr Team mit zahlreichen Gästen nahtlos zur Auftaktfeier über. Als Zugpferd und Lockvogel verstand es die Kultband Keine Ahnung, das Stimmungsbarometer in kürzester Zeit von Null auf Hundert zu treiben. Kein Wunder, dass der Kirwastodl und die Bar fast aus allen Nähten platzten. Die gute Stimmung übertrug sich auch in den Burghof und hielt an, bis später der Regen einsetzte. Aber wen störte das schon? Drei Doch, drei Doch, wollt' sowieso koiner hamgöih ...Ehrensache aber war, dass sich alle am Sonntagvormittag zum Kirwagottesdienst in der Stadtpfarrkirche einfanden. Studiendirektor Lothar Kittelberger begrüßte besonders die Kirwapaare und wünschte ihnen einen schönen Tag. Und den hatten sie dann auch, denn der Wettergott meinte es gut und schickte zum Baumaustanzen sogar ein paar Sonnenstrahlen.An der Spitze die Vülsecker Feierwehrkapelln, zogen überraschend 13 Paare in den Schlosshof ein. Zur Jubiläumskirwa leisteten auch die einstigen Akteure ihren Beitrag und zeigten sogar den Watschnplattler. Nach der gemeinsamen Sternpolka schauten die sieben jungen Paare durchs Fensterl und umtanzten im Siebenschritt den Baum.Beim letzten Akkord gab es lauten Jubel, denn mit Mona Kreuzer und Tobias Tuchbreiter stand das neue Oberkirwapaar fest. "Ich war ganz schön nervös, als der Blumenstrauß die Runde machte", erzählte Mona. Aber nun sei alle Anspannung von ihr gewichen, fügte sie hinzu. Beim Loiterl-Besteigen und Packerl-Auspacken hatten nicht nur der Bou und sein Moidl großen Spaß, sondern auch die Kinder, die den Tanzboden umringten.Mit bayerischen Klängen unterhielten die Jubiläums-Feuerwehrmusikanten im voll besetzten Kirwastodl, bis "D'Stoderer und er" zu den Instrumenten griffen und ebenfalls ohne Verstärker aufspielten.Am Montag zeigten die tanzenden Kinder der Kita St. Josef mit "Hans, bleib dou" und dem Kikeriki, dass mit ihnen in zehn Jahren kirwamäßig zu rechnen ist. Mit leckeren Grillspezialitäten gestärkt, ging es mit den Hohlweglauerern in den Endspurt. Den Kirwabaum gewann die Familie Trettenbach.