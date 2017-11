Vermischtes Vilseck

Einen ganzen Tag lang ging es rund im Gerätehaus und an verschiedenen Einsatzstellen, denn beim Berufsfeuerwehrtag wurde es keinem langweilig. Der Nachwuchs war mit Feuer und Flamme bei der Sache. 22 Buben und Mädchen aus der Großgemeinde, 14 Jugendwarte, Ausbilder und Helfer spielten den Tagesablauf einer Berufsfeuerwehr nach. Dabei wurde der Dienstplan immer wieder durch Übungen in Form von unangekündigten Einsätzen unterbrochen. Die Jugendlichen mussten zu einer Kleintierrettung und zur Vermisstensuche ausrücken. Auch zum Brand einer Lagerhalle und einer Türöffnung wurde man gerufen. Selbst einem Fehlalarm war nachzugehen und eine Ölspur zu beseitigen. "Ihr habt alles mit Bravour gemeistert", lobte Gemeindejugendwart Andreas Männer und verlieh 22 Mal die Jugendflamme der Stufe 1. Zudem unterzogen sich an diesem Tag sieben Jugendliche mit Erfolg der Leistungsprüfung zur Bayerischen Jugendspange. Bild: rha