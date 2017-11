231 Lebensretter in der Mehrweckhalle

(zip) Erfreulich viele Blutspender waren zum November-Termin des Bayerischen Roten Kreuzes in die Vilsecker Mehrzweckhalle gekommen.

Mit 231 Personen wurde der zweitbeste Wert erreicht seitdem in der Stadt Vilseck das Blutspenden stattfindet. Absolut erfreulich war, dass mit 24 Erstspendern ein neuer Rekord für einen Blutspendetermin zu verzeichnen war. Die beiden Organisatoren Brigitte Ringelstetter und Hans-Martin Schertl konnten zum Ende des Blutspendetermins auf ein erfolgreiches Blutspendejahr 2017 zurückblicken. Mit 819 Blutspendern bei vier Terminen konnte eine sehr gute Beteiligung registriert werden.Die Organisatoren freuten sich besonders, dass 2017 insgesamt 63 Erstspender an den Terminen teilnahmen, die hoffentlich noch eine lange Blutspendekarriere vor sich haben. Als Bürgermeister stellte Hans-Martin Schertl heraus, dass die Stadt Vilseck dem Bayerischen Roten Kreuz gerne die Mehrzweckhalle, die Küche und das Foyer zur Verfügung stellt, wenn so viele "Lebensretter" zum Blutspenden kommen. Auch aus den umliegenden Gemeinden Freihung, Hahnbach, Edelsfeld und Königstein würden mittlerweile viele Teilnehmer zum Blutspenden nach Vilseck fahren.