Vilseck

24.04.2018

Die Dreifachsporthalle am Schnellweiher in Vilseck war Schauplatz einer überregionalen Großveranstaltung, dem Bezirksfinale Tanz der Schulen in der Oberpfalz. Zehn Mannschaften mit knapp 250 aktiven Tänzerinnen aus vier Schulen waren mit ihren Betreuerinnen und Fans angereist, um in den vier Kategorien und drei Altersgruppen ihre Besten zu ermitteln.

Die Leitung der Veranstaltung hatten Konrektorin Monika Schewior von der Mittelschule Neutraubling, die Bezirks-Schulobfrau Tanz in der Oberpfalz, und Walter Ehrhardt, Sportreferent an der Regierung der Oberpfalz. Die Mädchen boten den Zuschauern ein abwechslungsreiches, buntes Programm. Jede Mannschaft gab ihr Bestes. Das Elly-Heuss-Gymnasium Weiden (Betreuerinnen: Carola Lemberger, Andrea Beßenreuther und Katja Lemberger) überragte und siegte fünfmal, die Schülerinnen der Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen Waldsassen (Betreuerin: Martina Kick-Wittmann) und des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums Amberg (Betreuerin: Sigrid Ringeisen) boten in ihren Altersklassen ebenso außergewöhnlich gute Leistungen wie die Vilsecker Mädchen, betreut von Lehrerin Barbara Ströll-Seegerer, Manfred Heisel und Fachlehrerin Edith Ruppert-Groher. In der Altersklasse 2 "Künstlerischer Tanz" belegte die Mittelschule Vilseck den zweiten Platz. In der Altersklasse 1 der selben Kategorie wurde das Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium Amberg Zweiter. Für jede Formation gab es eine Urkunde und je nach Platzierung Gold- und Silbermedaillen.