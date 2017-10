Vermischtes Vilseck

19.10.2017

19.10.2017

Es begann 1982, als drei Damen namens Theresia, darunter Resi Kreuzer aus Vilseck, gemeinsam in einem Krankenzimmer lagen und sich zu ihrem Namenstag verabredeten. Kurz darauf gründeten sie den Reserl-Club, der in seiner Blütezeit bis auf 74 Mitglieder anwuchs. Natürlich hießen alle Theresia, Theres, Theresa, Thea oder einfach Resi.

Dieser Tage konnte der Reserl-Club sein 35-jähriges Bestehen feiern. Dies taten die Damen mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius, bei dem auch der verstorbenen Reserln gedacht wurde. Resi Regler trug Lesung und Fürbitten vor. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann stellte in seiner Predigt die heilige Theresia von Avila in den Mittelpunkt. "Das Leben der großen Heiligen möge allen, die ihren Namen tragen, stets als Vorbild dienen", sagte er. Ihr Namenstag wird am 15. Oktober gefeiert.Beim gemeinsamen Mittagessen begrüßte Vorsitzende Resi Kreuzer die 30 anwesenden Reserln aus nah und fern. Sie erinnerte rückblickend an die zahlreichen Zusammenkünfte, Ausflüge und Geburtstagsfeiern, die stets mit lustigen Gedichten zu etwas Besonderem wurden. "Auch wenn ich nun nach 35 Jahren mein Amt niederlege, wird die Gemeinschaft fortbestehen", kündigte die Vorsitzende an. Denn in Resi Regler stehe eine würdige Nachfolgerin bereit. Sogleich konnten zwei neue Reserln in den Club aufgenommen werden.Die gemütliche Jubiläumsfeier würzte Nachtwächter Tschung mit seinen Sprüchen und Anekdoten. Viel Beifall ernteten auch die vier Frauen der Schlichter Stubnmusik mit ihren Liedern und Instrumental-Darbietungen.