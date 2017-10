Vermischtes Vilseck

26.10.2017

Mit guten Ergebnissen beendeten die 42 Schüler der zwei 4. Klassen aus der Grundschule Vilseck die theoretische und die praktische Radfahrausbildung. Die Verkehrserzieher der Polizei, Bernhard Ziegler und Uwe Aulinger, übergaben ihnen den Radl-Führerschein. Vier Kinder erhielten für ihre vorbildlichen Leistungen einen Ehrenwimpel: aus der Klasse 4a Leni Gradl und Nele Liermann, aus der Klasse 4b Tim Kohl und Louis Ungersböck. Ziegler und Aulinger waren für die praktische Ausbildung im Verkehrsgarten verantwortlich. Die theoretischen Grundlagen hatten die Klassleiterinnen Sieglinde Kohl (4a) und Lena Strobl (4b) erarbeitet. Konrektor Peter Großmann hatte bei der Siegerehrung allen Grund für Komplimente. Bürgermeister Hans-Martin Schertl und stellvertretender Vorsitzender Andreas Bahle von der Kreisverkehrswacht Amberg gratulierten den Schülern zu ihren guten Leistungen. Sie appellierten an die Kinder, das Gelernte in der Praxis umzusetzen, also alle Verkehrsregeln zu beachten, nie ohne Helm zu fahren und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. Radfahrer müssten sich bewusst sein, dass sie zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern zählen. Der Erwerb des Radl-Führerscheins verpflichte zu vorbildlichem Verhalten im Straßenverkehr. Jeder Teilnehmer erhielt auch einen Wimpel der Kreisverkehrswacht und einen Aufkleber vom TÜV Süd. Stefanie Gradl (Sparkasse Vilseck) überreichte rote Loop-Schals, Elternbeiratsvorsitzende Daniela Sertl übergab Blinklichter und den vier Besten zusätzlich Sicherheitswesten. Auf dem Bild (hinten, von links): Daniela Sertl, Stefanie Gradl, Bernhard Ziegler, Bürgermeister Hans-Martin Schertl, Uwe Aulinger, Andreas Bahle, Lena Strobl, Sieglinde Kohl und Konrektor Peter Großmann. Bild: khg