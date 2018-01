Vermischtes Vilseck

21.01.2018

Seinen 90. Geburtstag feierte Karl Merkl aus Seiboldsricht. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte dem rüstigen Jubilar dazu die Glückwünsche der Stadt Vilseck und wünschte ihm noch viele schöne Jahre im Kreise seiner Familie. Auch Landrat Richard Reisinger ließ durch den Bürgermeister seine Glückwünsche übermitteln und ein Geschenk übergeben.

Karl Merkl wurde in Seiboldsricht auf dem elterlichen Hof geboren. Er wuchs dort zusammen mit zwei Geschwistern auf. 1945 wurde er noch kurz vor Kriegsende zum Arbeitsdienst eingezogen und kam bereits nach sechs Wochen wieder zurück in die Heimat.1956 heiratete er seine Ehefrau Barbara, geb. Held, aus Wickenricht. Das Ehepaar bekam vier Kinder. 1957 übernahm Karl Merkl den elterlichen Hof, den nun seit 1987 sein ältester Sohn weiterführt. Der Jubilar hat sich zeitlebens sehr für die Allgemeinheit engagiert. Von 1984 bis 1996 war er Mitglied des Stadtrats Vilseck. Er war Feldgeschworener, 47 Jahre Vorsitzender der Feuerwehr Sigl, 25 Jahre Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbandes, sechs Jahre Kirchenpfleger in Schlicht, 15 Jahre in der Kirchenverwaltung Schlicht, über 30 Jahre Sänger im Kirchenchor Schlicht und seit 1962 Mitglied im Männergesangverein Schlicht. Des Weiteren war er stellvertretender Jagdvorsteher, arbeitete im Maschinenring und im ehemaligen Milchhof Vilseck mit.Zwölf Jahre lang war er im Vorstand des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Sigl-Sigras-Gruppe tätig. Er war Gründungsmitglied des Obst- und Gartenbauvereins Sigl und Umgebung. 1977 wurde er als "Kavalier der Straße" geehrt. Für all diese und noch viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten erhielt er 1995 vom Bayerischen Ministerpräsidenten den Ver-dienstorden überreicht. Auch die Stadt Vilseck ehrte ihn dafür in einer Sitzung.Karl Merkl arbeitete noch lange fest im landwirtschaftlichen Betrieb mit und freut sich heute besonders über seine elf Enkelkinder und fünf Urenkel.Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu überbrachten dem Jubilar die Glück- und Segenswünsche der Kirchengemeinde. Für die Feuerwehr Sigl gratulierten die beiden Vorsitzenden. Auch der CSU-Ortsverband und alle anderen Vereine, bei denen Karl Merkl viele Jahre tätig war, schickten ihre Abordnungen zum gratulieren.