Vermischtes Vilseck

05.10.2017

0 05.10.2017

"Da sind ja gleich 20 Stück dran", staunten die Vilsecker Kinder, als sie einen großen Kartoffelstock aus der Erde zogen. Der Ausflug nach Massenricht machte den Kleinen und dem Kita-Personal große Freude. Dort durften sie Seniorbauer Willi Rumpler bei der Kartoffelernte helfen. Die Beschäftigung in der herbstlichen Natur war eine willkommene Abwechslung im Kindergartenalltag. "Schöine Erdäpfl hom ma heier, weil es Wetter guat passt haout", meinte der Landwirt. Er zeigte den Kindern, wo und wie die geschmackvolle Knolle wächst. So war eifriges Kartoffelklauben angesagt, rasch waren die mitgebrachten Behälter gefüllt. Anderntags bereiteten die Buben und Mädchen in der Kita eine deftige Erdäpflsuppe zu und ließen sich diese richtig schmecken.