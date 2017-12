Vermischtes Vilseck

03.12.2017

8

0 03.12.2017

Auf vier wichtige Impulse setzen Frauen zusammen mit Stadtpfarrer Johannes Kiefmann bei der Adventsfeier im Pfarrheim. Und sie bringen sie auf den Punkt: Menschen im Advent brauchen Stille, warten auf Gott, singen Hoffnungslieder und bereiten den Weg für Gottes Liebe.

Die Geehrten Bei der Adventsfeier des Frauenbunds standen auch Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit auf dem Programm. So wurden bedacht für



60 Jahre: Magdalena Ludwig, Evelin Besold und Theresia Högl



50 Jahre: Kreszentia Gredler



40 Jahre: Maria Friedrich, Maria Richter, Gerlinde Wotherspoon, Antonie Platzer, Christa Platzer, Berta Winter und Erika Reinert



25 Jahre: Elisabeth Märtin, Edeltraud Sebralla, Irmgard Schönl, Margareta Kaufmann, Elisabeth Donhauser, Erika Goschler. (rha)

Nach einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche freute sich Frauenbundsprecherin Monika Mrosek über die zahlreichen Besucherinnen. Mit dem jungen Musiker Lukas Schöpf aus Gressenwöhr, der die Adventslieder der Frauen auf seinem Keyboard begleitete, kehrten Ruhe und besinnliche Atmosphäre in den Saal ein. Beim Entzünden der Kerzen galt es, meditative Texte auf sich wirken zu lassen."Eine schöne Tradition sind die Ehrungen, die wir alljährlich in unsere Adventsfeier einbinden", stellte Mrosek fest. Aus der Hand der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, Roswitha Wendl, erhielten viele Frauen Auszeichnungen für langjährige Treue. Fünf neue Mitglieder traten dem Zweigverein bei. Mit kleinen Aufmerksamkeiten wurden die Frauen der Fahnenabordnung und die fleißigen Zeitungsausträgerinnen bedacht. Bei Punsch und Stollen klang der Abend gemütlich aus.