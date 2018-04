Vermischtes Vilseck

Sigl/Vilseck. Der Atemschutzleistungsbewerb im Bezirksfeuerwehrverband Oberpfalz fand in Vohenstrauß statt. Ziel ist die Weiterbildung und Sicherheit der Atemschutzgeräteträger. Aktive aus dem Bereich der Vilsecker Wehren legten die Stufe Bronze ab. Neben dem richtigen Anlegen der Ausrüstung unter zeitlicher Vorgabe mussten sich die Akteure bei einer Personenrettung, einem Innenangriff durch ein Treppenhaus, in Gerätekunde und in einer schriftlichen Prüfung beweisen.

Unter der Leitung von Michael Lang (Atemschutzbeauftragter FFW Sigl) trainierten acht Atemschutzgeräteträger der Wehren Sigl, Ebersbach und Schlicht an vier Abenden die Aufgaben, Kreisbrandmeister Michael Iberer wies sie am ersten Übungsabend perfekt ein. Dank gelte auch der FFW Vilseck, die die Gerätschaften zur Verfügung stellte.