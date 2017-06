Vermischtes Vilseck

21.06.2017

5

0 21.06.2017

Gressenwöhr. 90. Geburtstag feierte Anna-Elisabeth Roppert, geborene Lenk, aus Gressenwöhr. Bürgermeister Hans-Marin Schertl überbrachte der rüstigen Jubilarin die Glückwünsche der Stadt Vilseck und von Landrat Richard Reisinger.

Die Anneliese, wie sie überall genannt wird, kam im Sudetenland im Kreis Eger zur Welt. Nach dem Schulbesuch arbeitete das älteste von sechs Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft mit und besuchte auch die landwirtschaftliche Berufsschule. Nach der Aussiedlung kam die Familie in den Kreis Neunburg vorm Wald. 1953 heiratete sie Walter Roppert. Sie zog mit ihm 1960 nach Gressenwöhr, wo die beiden eine Nebenerwerbslandwirtschaft kauften. Das Ehepaar bekam drei Kinder. Inzwischen freut sich die Jubilarin auch über neun Enkel und zwei Urenkel.Anneliese Roppert liebt sehr die Handarbeit und beherrschte sogar das Klöppeln. Seit fast 20 Jahren ist sie Zeitungsausträgerin in Gressenwöhr, wo sie auch heute noch bei Wind und Wetter jeden Morgen eine Stunde lang unterwegs ist. Bereits um 5 Uhr hat jeder Abonnent seine AZ im Briefkasten. Die agile Jubilarin fährt noch gerne Rad. Besonders gern liest sie "romantische Romane" und trägt bei manchem Anlass Gedichte vor. Sie ist Mitglied bei Frauenbund, Trachtenverein Sorghof und Seniorenkreis, die mit Abordnungen gratulierten. Auch die Kirchengemeinde überbrachte Glückwünsche.