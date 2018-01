Vermischtes Vilseck

Zum 80. Geburtstag konnte Bürgermeister Hans-Martin Schertl jetzt Annamaria Lindner, geborene Rochelt, aus Vilseck gratulieren. Er wünschte der Jubilarin vor allem Gesundheit und noch viele schöne Jahre an der Seite ihres Ehemannes. Annamaria Lindner wurde in Oberliebich im Sudetenland geboren. Sie wuchs zusammen mit zwei Brüdern auf, von denen einer im Krieg für vermisst erklärt wurde. 1946 musste sie mit ihren Eltern ihre Heimat verlassen und kam über die Lager in Kümmersbruck und Amberg schließlich nach Gressenwöhr.

Nach dem Schulbesuch in Vilseck arbeitete sie zuerst im Haushalt der Vilsecker Geschäftsfrau Luise Probst. Ihre Eltern bauten 1953 ein Haus in der Dr.-Reichenberger-Straße in Vilseck. 1959 heiratete sie Richard Lindner. Das Ehepaar bekam einen Sohn. Sie bauten ihr Elternhaus aus und wohnen heute noch darin. Nach ihrer Eheschließung war die Jubilarin 30 Jahre lang in der ehemaligen Bekleidungsfabrik Link in Vilseck beschäftigt. Annamaria Lindner hat viel Freude an ihren zwei Enkeln. Das Ehepaar unternimmt immer noch gerne Radtouren und reist auch gerne. Die Jubilarin ist seit 30 Jahren Vorturnerin beim TuS Vilseck. Außerdem ist sie Mitglied beim Frauenbund. Sichtlich viel Freude bereitet ihr die Gartenarbeit.