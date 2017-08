Vermischtes Vilseck

Die Bahnstrecke nach Weiden war mehrere Stunden gesperrt, der Ortsteil Ködritz selbst für die Rettungskräfte vorübergehend nicht erreichbar und ein Stadl in Gressenwöhr ist jetzt nur noch ein Trümmerfeld. Ein Unwetter hat in der Nacht zum Donnerstag im Raum Vilseck massive Schäden angerichtet.

Kein Durchkommen

Das große Aufräumen

Um 23.12 Uhr ging die erste Vilsecker Alarmmeldung bei der Feuerwehr ein: Im Ortsteil Am Langen Steg hatte der Sturm zwei Dächer abgedeckt und mehrere große Bäume umgelegt, die auf Wohnhäuser stürzten. Für die Einsatzkräfte in diesem Teil des Landkreises begann damit eine lange Nacht. 140 Aktive aus zwölf Wehren waren an mindestens 35 Stellen in neun Vilsecker Ortsteilen im Einsatz. Die Stadt selbst kam dabei glimpflich davon - abgesehen von ein paar kleineren Schäden.Umso gravierender waren die Folgen dieses Wetterphänomens in den betroffenen Ortschaften nördlich von Vilseck. Hier tobte der Sturm in der Nacht von West nach Ost durch, entwurzelte reihenweise stattliche Bäume, beschädigte damit auch etliche Häuser massiv und deckte Dächer ab. Von einem großen Stadl in Gressenwöhr war nach dem Unwetter nur noch ein Trümmerfeld aus Dachziegelstücken und Holzteilen übrig.An einigen Stellen, zum Beispiel in Heringnohe und Ködritz, kamen selbst die Retter nicht mehr durch - wegen der vielen wuchtigen Baumstämme, die die Straßen zunächst unpassierbar machten und erst weggeschafft werden mussten. Ein Stromausfall machte Kreisbrandinspektor Christof Strobl und seinen Leuten zusätzlich zu schaffen: In einigen Ortschaften funktionierten die Sirenen nicht, mit denen die Feuerwehrleute alarmiert werden. Die Wucht dieses Sturms, der selbst sehr große Bäume mühelos entwurzelte, beeindruckte sogar langjährige Einsatzkräfte wie Kreisbrandrat Fredi Weiß: "Solche Bäume, mit dieser Brutalität" - Vergleichbares habe noch nicht erlebt, gestand er "und ich fahr' schon 40 Jahre mit raus".Die Schäden seien wirklich gewaltig - und trotzdem hätte es noch schlimmer kommen können, gibt der Kreisbrandinspektor zu verstehen: Wenn das Unwetter nicht nachts gewütet hätte, wenn die meisten Menschen schon im Bett sind, sondern nachmittags, wenn viele im Freien unterwegs sind "und die Kinder im Garten spielen": "Dann hätte es Tote gegeben", sagte der Kreisbrandrat. Umso erleichterter ist er, dass nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt worden ist.Die Schäden, vor allem an etlichen Gebäuden, sind allerdings gravierend. Im Gutshof Heringnohe beispielsweise ist eine gewaltige, 200 Jahre alte Eiche, auf ein Wohnhaus gestürzt - hier soll der Schaden am und im Gebäude nach ersten Schätzungen bei 100 000 Euro liegen. Wie auch andernorts musste der gewaltige Stamm mit Hilfe eines großen Autokrans entfernt werden.Diese "Aufräumarbeiten" am Tag danach waren Privatsache. Die Feuerwehrleute hatten schon in der Nacht davor die Motorsägen im Einsatz. Bis 4.30 Uhr war es ihre Hauptaufgabe, die wichtigen, nicht mehr befahrbaren Straßen, wie die Staatsstraße 2166 bei Ködritz, und den Weg in den Ort wieder freizumachen, was wegen der großen umgestürzten Stämme viel Zeit in Anspruch nahm. Mehrere Stunden war auch die Bahnstrecke Neukirchen-Weiden unpassierbar, bis die Schienen geräumt waren.Um Folgeschäden durch Regen zu verhindern, deckten die Einsatzkräfte der Wehr auch mehrere demolierte Dächer mit großen Folien ab. Dabei wurden sie vom Technischen Hilfswerk unterstützt. Polizei und Rotes Kreuz waren ebenso im Einsatz wie Stadt- und Kreisbauhof, Straßenmeisterei, Forstunternehmer sowie Experten der Energieversorger, die sich um Schäden an Stromleitungen kümmerten.