19.06.2017

Ausgelassen gefeiert wurde bei der 13. Axtheid-Berger Kirwa. Alles lief nach Plan, nur das Wetter spielte nicht so mit. Doch als die fünf Paare den Baum austanzten, klarte es wieder auf.

Axtheid-Berg. Zum Auftakt hievten die Kirwaburschen und einige Helfern den mit Schnitzereien verzierten Baum mit viel Muskelkraft in die Höhe. Den Festgottesdienst in der Bergkirche gestaltete die Gruppe Harmony Sounds. Nach der Messe zapfte Bürgermeister Hans-Martin Schertl das erste Fass Bier an und gab so den Startschuss für einen zünftigen Abend mit der Band BaggMers Buam. Bis in die Morgenstunden herrschte ausgelassene Stimmung.Am folgenden Tag wurde der Baum ausgetanzt. Die zahlreichen Zuschauer konnten sich vom Können der Paare überzeugen, die hatten unter Leitung von Marco Freitag wochenlang dafür geprobt. Die Werkvolkkapelle Schlicht gab den Takt vor. Patrick Berger und Ramona Wagner wurden das neue Oberkirwapaar.Am nächsten Tag stand nach dem Frühschoppen das erste Oldtimer-Treffen bei der Axtheid-Berger Kirwa auf dem Programm. Knapp 60 alte Fahrzeuge waren zu bewundern. Das Kirwabär-Treiben und eine Rundfahrt mit den Oldtimern durch Axtheid-Berg und Gressenwöhr folgten.Am frühen Abend tanzten die Kleinen des Vilsecker Kindergartens St. Josef unter Leitung von Monika Mrosek eine Sternpolka, für die sie viel Applaus bekamen. Am Abend klang die Bergkirwa mit der Band Nachtwerk aus.