Vermischtes Vilseck

31.01.2018

31.01.2018

Warum müssen 85 Prozent der Mitgliedsbeiträge an übergeordnete Verbände abgeführt werden? Diese Frage werfen Teilnehmer an der Hauptversammlung des Frauenbunds Schlicht auf. Und sie erhalten auch eine Antwort.

Finanzen zufriedenstellend

Viele Jahre treu

Schlicht. Der Zusammenkunft war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche vorausgegangen. Vorstandssprecherin Maria Hefner eröffnete die Versammlung im Pfarrheim vor 53 Mitgliedern.Schriftführerin Christine Ratzke berichtete detailliert über die Ereignisse und vielfältigen Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahrs und brachte diese auch mit "Frauenbund Big Pictures" optisch noch einmal in Erinnerung. Es gab Altbewährtes und Neues, religiöse Angebote, Fahrten und Feste sowie Kreativ- und Kochkurse. Im Allgemeinen seien die Veranstaltungen gut besucht gewesen, resümierte sie. Nur den geplanten Einkehrtag in Johannisthal habe man wegen zu wenigen Anmeldungen absagen müssen.Kassenverwalterin Christa Münster sprach von einer zufriedenstellenden finanziellen Lage. Der Frauenbund Schlicht habe 203 Mitglieder, darunter zwei Ehrenmitglieder. Auch im vergangenen Jahr seien aus den Erlösen der Veranstaltungen Spenden an verschiedene Organisationen gegeben worden. Dass rund 85 Prozent der Mitgliedsbeiträge an die übergeordneten Verbände des Frauenbunds abzuführen sind, begründete Bezirksvorsitzende Margarete Hirsch in der anschließenden Diskussion mit der Bildungsarbeit und den Verwaltungskosten der Frauenbund-Gesamtorganisation.Pfarrvikar Hruday Kumar Madanu zeigte sich beeindruckt von den Berichten und dankte auch für die Unterstützung, die er vom Frauenbund erfahren habe. Mit einem abwechslungsreichen Programm habe der Frauenbund für Jung und Alt etwas geboten. Dabei sei nicht nur die Geselligkeit gepflegt, sondern seien auch soziales Engagement und geistige und geistliche Bildung gefördert worden. Madanu appellierte, sich im Frauenbund zu engagieren und dort Ideen und Talente einzubringen.Margarete Hirsch drückte im Namen des Bezirksverbands dem Zweigverein Schlicht ihre Anerkennung für die engagierte Arbeit aus. Sie bedankte sich bei allen Frauen, die durch ihr Interesse und ihre Mitarbeit ein so abwechslungsreiches Frauenbund-Leben in Schlicht möglich machten. Ein besonderer Dank galt den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und ihr Engagement.Zusammen mit den Sprecherinnen Maria Hefner und Gabi Leißl und Pfarrvikar Madanu nahm sie einige Ehrungen vor. Für 25 Jahre Treue zum Frauenbund gab es die silberne Ehrennadel, eine Bildkarte und eine Rose für Christine Andraschko, Pia Fleischmann, Marga Meier und Elfriede Weiß, wobei dies an einige nachgereicht wird, weil sie nicht teilnehmen konnten. Rosa Apfelbacher, Sieglinde Fuchs und Rosa Schertl erhielten für 40 Jahre Mitgliedschaft die goldene Frauenbund-Ehrennadel mit Urkunde und einer Kerze.Zur allgemeinen Freude konnten auch vier neue Mitglieder aufgenommen werden, sie wurden mit Anstecknadel, Fingerrosenkranz und Blumen willkommen geheißen. Vorstandssprecherin Maria Hefner wies auf Veranstaltungen hin. Ein Segensgebet beschloss die Versammlung.