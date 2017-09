Vermischtes Vilseck

24.09.2017

"Ja, früher war der Schnellweiher viel größer, und Schlittschuhlaufen konnte man auch." Aufgeweckt beteiligten sich die Bewohner des Altenheims St. Ägidius bei ihrem Stadtrundgang mit Fragen und Erzählungen. Nachtwächter Tschung (Josef Eierer), der ihnen mit seinem Rollator voranging, wusste viel Neues, aber auch Altes zu berichten. Beim Zimmerhansl nahm Eierer die Rollstuhlfahrer und ihre Begleiter in Empfang. Gemeinsam steuerten sie das renovierte Schulhaus und den kleinen Schnellweiher (Bild) an, bevor sie in Axtheid das ehemalige Altersheim besichtigten, allerdings nur von außen. Am Axtheider Schlößl erzählte der Nachtwächter, wie das alte Landsassengut vor den Toren der Stadt mit der Burg Dagestein zusammenhängt. Wenn Heimleiter Richard Weigert und Pflegedienstleiterin Monika Rötzer mit den Senioren unterwegs sind, darf eine Brotzeitpause nicht fehlen. So wurde bei der Pieta, wo in früheren Zeiten die Spitalkirche stand, eine Rast eingelegt, ehe Tschung am alten Malzhaus die Anekdote vom Bierbrauen erzählte. Über Herrengasse und Marktplatz zog die Karawane zum Vogelturm. Hier erschallte der Stundenruf des Nachtwächters: "Hört ihr Leut' und lasst euch sagen, vom Vogelturm hat's Fünfe g'schlagen!" Dankbar für die Abwechslung verabschiedete sich die Gruppe aus dem Seniorenheim. Bild: rha