Vermischtes Vilseck

23.07.2017

Eine große Unternehmerpersönlichkeit feierte mit Busunternehmer Lampert Willax seinen 80. Geburtstag. 2. Bürgermeister Thorsten Grädler überbrachte Glückwünsche der Stadt und wünschte dem Jubilar noch viele Jahre in Gesundheit und weiterhin viel Freude bei seiner Arbeit im Betrieb.

Lampert Willax stammt aus Fuchsberg bei Teunz im Oberpfälzer Wald. 1963 gründete er mit einem gebrauchten Bus seine Firma und fuhr damit Arbeiter zur Firma Diehl nach Nürnberg. 1965 heiratete er Marie-Luise Kraus.Das Ehepaar bekam drei Kinder. 1965 und 1970 erweiterte er seinen Betrieb am Ziegelanger um eine Werkstatt und eine Unterstellhalle. 1983 hatte die Firma bereits 20 Omnibusse und sieben Kleinbusse. 1988 zog er in den neuen Betriebshof am Bahnhof um.Das Unternehmen verfügt inzwischen über 45 Busse, und die Firma Willax ist mit rund 75 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Vilseck und Umgebung. Im Jahr 2000 stiegen die Söhne Thomas und Andreas in die Firmenleitung ein. Gleichzeitig erfolgte die Eröffnung des Kfz-Meisterbetriebes am Ziegelanger. 2012 übergab Lampert Willax den Betrieb an seine Söhne.Rund 230 Gäste feierten mit dem Jubilar den runden Geburtstag auf dem Betriebshof. Unter den zahlreichen Gästen waren auch sechs Enkel. Sohn Thomas beging im Mai seinen 50. Geburtstag, den er zusammen mit seinem Vater nun nachfeierte. Die musikalische Umrahmung hatte die Blaskapelle Vilsblech übernommen. Für das leibliche Wohl sorgten die Alten Herren des FV Vilseck. Auch zahlreiche andere Vereine gratulierten ihrem Mitglied und Gönner.