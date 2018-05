Vermischtes Vilseck

18.05.2018

18.05.2018

Die lange Pause hat ein Ende: An der Grund- und Mittelschule in Vilseck gibt es wieder einen Bunten Abend. Das zweistündige Programm sorgt dafür, dass die Mehrzweckhalle aus dem Stand heraus voll besetzt ist.

Die Akteure der Klassen eins bis neun trumpften - moderiert von den Schülersprechern Hannah Lederer und David Grundler.zeigten - auf und zeigten, welch vielfältige kreativen Talente in ihnen stecken. Die Bläsergruppe unter Leitung von Benni Jung und Hans Wolf, sie erweisen sich mit fünf Auftritten als die Aktivsten, eröffnete den Reigen der Darbietungen mit dem Stück "An die Freude".Eine Akrobatikgruppe unter der Leitung von Lena Strobl zeigte ebenso ihr Können wie die Arbeitsgruppe Zirkus unter der Leitung von Jutta Gebhardt. Sie hatte sich dem Balancieren auf unterschiedlichsten Geräten verschrieben. Nach einem von Rektorin Petra Ligensa einstudierten szenischen Sketch der Klasse 2 b, der heitere Einblicke in den Schulalltag bot, folgte der Schulchor unter Leitung von Paula Weiß mit dem Lied "Sind mit uns". Vor der Pause zeigte noch einmal die Zirkusgruppe in zwei Gruppen verschiedene Variationen der Jonglage mit Flags, Diabolos, Tellern, Tüchern und Pois. Die Klassen 1 a und 2 a setzten mit Liedern und einem Gedicht zum Frühling (Leitung: Gabriele Lindenberger und Ricarda Kräuter) das Programm fort. Beifallsstürme ernteten die Schüler der 5., 8. und 9. Klasse mit ihren Sprüngen auf dem Minitrampolin.Ebenso überzeugten anschließend der Schulchor mit einem ungarischen Tanz, die Klasse 6 a mit dem Sketch "Die Schildbürger bauen ein Rathaus" und die Arbeitsgruppe Tanz unter der Leitung von Barbara Ströll-Seegerer und Manfred Heisel mit dem Song "Photograph" von Ed Sharan. Die Bläsergruppe schloss mit dem Stück "Groovy Bass" das abwechslungsreiche Programm ab.Rektorin Petra Lingensa und Konrektor Peter Großmann dankten den Besuchern für ihr Kommen, den Akteuren für ihr Mitwirken, den Lehrkräften, die sich eingebracht hatten. Auch Hausmeister Markus Hiltel war mit dabei, indem er die Bühnentechnik bediente, während der Elternbeirat unter der Leitung der Vorsitzenden Daniela Sertl und Barbara Stübe für die Gäste bewirtete.