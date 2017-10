Vermischtes Vilseck

10.10.2017

6

0 10.10.2017

Kunsthandwerk setzt sich wohltuend von Deko-Kitsch ab. Auf der Vilsecker Burg Dagestein stehen deshalb am Samstag Unikate im Mittelpunkt.

Das historische Ambiente der Burg Dagestein bildet am Sonntag, 15. Oktober, die Kulisse für einen Kunsthandwerkermarkt, der von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. Abseits von Massenproduktion und -ware präsentieren über 50 Anbieter aus ganz Bayern ihr Sortiment. Kreatives, meist aus eigener Herstellung, steht im Vordergrund.Oft sind es Unikate, die in Handarbeit entstanden sind. Neben dem Schlendern über den Markt gibt es im Kirwa-Stodl die Möglichkeit, eine Pause einzulegen. Die Jugendfördergemeinschaft Obere Vils bewirtet die Rastenden mit Kaffee und Kuchen sowie regionalen Schmankerln vom Grill. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit. Der Eintritt zu dem Markt kostet für Erwachsene zwei Euro. Jeder fünfzigste zahlende Besucher bekommt einen Einkaufsgutschein für den Markt über zehn Euro. Der 500. erhält einen Restaurant-Gutschein.Als Begleitprogramm öffnet das Kulturamt den Bergfried der Burg von 14 bis 17 Uhr. Eine Turmführung findet um 14 Uhr statt. Dazu verteilt der Veranstalter, solange der Vorrat reicht, 25 Eintrittskarten.