05.12.2017

erstrahlt in vorweihnachtlichem Glanz: Mit dem Einschalten der Christbaumbeleuchtung auf dem Marktplatz beginnt in der Stadt die staade Zeit.

Christbäume gespendet

Weitere Veranstaltungen

Nirgends in der ganzen Oberpfalz gibt es so eine herrliche Freikrippe wie in der Stadt Vilseck. Hans-Martin Schertl, Bürgermeister

Bürgermeister Hans-Martin Schertl eröffnete die Christbaumbeleuchtungsfeier im Stadtzentrum. Er äußerte seine Freude darüber, dass so viele Besucher sich mit dieser schönen Zeremonie auf die Vorweihnachtszeit einstimmen wollten. Die Bläser des Musikvereins stimmten mit einigen Stücke auf die staade Zeit ein. Die Bewirtung übernahmen die Pferdefreunde.Wie Schertl hinwies, hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in den vergangenen Wochen die herrliche Beleuchtung in den Ortskernen von Vilseck und Schlicht angebracht. Stadtgärtner Armin Heuberger hatte schöne, von Privatleuten gespendete Christbäume ausgesucht und in acht Ortsteilen aufgestellt. Das Schmuckstück auf dem Marktplatz, eine serbische Fichte, stammt beispielsweise von der Familie Strobl aus Schlicht.Den Marktplatz ziert außerdem wieder die lebensgroße Weihnachtskrippe, die die Vilsecker Krippenfreunde mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Albersdörfer aufgestellt hatten. Bürgermeister hob hervor: "Nirgends in der ganzen Oberpfalz gibt es so eine herrliche Freikrippe wie in der Stadt Vilseck."Die Adventszeit in der Stadt Vilseck hält aber noch einige weitere Angebote bereit. Bereits am kommenden Wochenende findet in der Burg Dagestein der Romantische Weihnachtsmarkt statt, wozu der Bürgermeister einlud. Und in Sorghof gibt es natürlich wieder die traditionelle Waldweihnacht.