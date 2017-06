Vermischtes Vilseck

15.06.2017

Einmal im Nürnberger Grundig-Stadion vor Fans zu stehen und von Stadionsprecher Guido Seibelt über die Stadion-Videowall interviewt zu werden - dieser Traum ging für vier Mitglieder der Clubfreunde Vilseck in Erfüllung. Denn dort trafen sie auf den Jungen Franken-Club im Finale um den Kulmbacher Cluberer-Schluck-Meistertitel.

Dies ist ein Wettbewerb, bei dem immer zwei FCN-Fanclubs zu einem Zieltrinken gegeneinander antreten. Dazu wird mit Pilsgläsern angestoßen, auf denen in einem Abstand von knapp vier Millimetern zwei Linien mit den Bezeichnungen "Feigling" und "Schluckspecht" zu sehen sind. Ziel ist es, nach dem ersten Absetzen des Glases den Bierpegel exakt zwischen diese Linien zu platzieren.Am Marathontor wartete Birgit Reichardt von der Brauerei Kulmbacher, nahm die beiden Finalisten in Empfang und führte sie in das Stadion. Nach einer Einweisung in die Regelkunde ging es, moderiert vom Stadionsprecher, los in Runde eins. Für Vilseck trat 2. Vorsitzender Heinrich Ellenberger an. Er konnte an seine überragende Leistung in der Zwischenrunde nicht anknüpfen und verlor sein Duell. Doch Vilsecks 2. Bürgermeister Thorsten Grädler brachte sein Team in die Erfolgsspur zurück und erzielte den Ausgleich. Im letzten Kampf bewies Stefan Urbanczyk seine Nervenstärke und holte den entscheidenden Punkt für den Titel. Nicht zu vergessen sind die Mitspieler, die mit einem 8:7-Sieg den Einzug in die Zwischenrunde klar gemacht hatten. Nach dem Gewinn der bayerischen Meisterschaft im Hallenfußball 2002 ist es für den FCN-Fanclub der zweite Titel in der 20-jährigen Vereinsgeschichte.Die Meisterschaft wird beim Grillfest am Samstag, 22. Juli, im Festzelt auf dem Sportgelände des 1. FC Schlicht gefeiert.