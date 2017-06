Vermischtes Vilseck

13.06.2017

10

0 13.06.201710

(rha) So sieht es derzeit am Ufer der Vils zwischen Schlicht und Gumpenhof aus. Und nicht nur dort: Auch in den Vilsauen hat die Gespinstmotte ganze Arbeit geleistet. Ihre Raupen fressen Blätter von Bäumen und Sträuchern und überziehen die Zweige mit einer silbrig glänzenden Hülle. Dies bedeutet aber nicht das Ende der Gehölze, die Bäume erholen sich meist wieder. Natürliche Feinde der Gespinstmotte sind vor allem Vögel, die zur Aufzucht ihres Nachwuchses Tausende von Raupen verfüttern. Bild: rha