22.06.2017

0 22.06.2017

Schlicht. Bei bestem Sommerwetter empfingen in Schlicht 55 Kinder aus der Pfarreiengemeinschaft Vilseck-Schlicht-Sorghof die Firmung. Sie waren in wöchentlichen Gruppenstunden seit Ostern auf diesen Tag vorbereitet worden. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann begrüßte neben den Firmlingen, ihren Paten, Eltern und weiteren Angehörigen besonders Domprobst Anton Wilhelm aus Regensburg, der den Festgottesdienst mit der Gemeinde feiern und den jungen Christen das "Sakrament der Stärkung" spendete.

Zusammen mit Stadtpfarrer Kiefmann, Pfarrvikar Hruday Madanu und StD i.R. Lothar Kittelberger zelebrierte der Regensburger Geistliche den Festgottesdienst, der vom Frauenchor Schlicht (Leitung Sieglinde Geier) und Franz Winklmann an der Orgel musikalisch gestaltet wurde. Auch die Firmlinge und ihre Paten waren aktiv mit eingebunden.In seiner Predigt wandte sich Prälat Anton Wilhelm die Firmlinge. Anhand der Deutschland-Flagge verdeutlichte er, dass Fahnen und Bannern eine besondere Bedeutung zukommt. Oft würden sie begeistert geschwenkt, etwa bei Sportereignissen. Als Flagge zeigen für einen Verein oder eine Mannschaft werde das bezeichnet. Aber nicht nur bei Siegen, sondern auch in schwierigen Zeiten.Auch die Christen seien aufgerufen, Flagge zu zeigen für ihren Glauben und ihre Überzeugung. Da das nicht immer einfach sei, habe Jesus den Menschen den Heiligen Geist versprochen und gesandt, um sie im Glauben zu stärken und zum Guten anzuhalten. Anhand einer blau-grün-roten Fahne erläuterte Wilhelm in Anlehnung an die Lesung aus dem Korintherbrief, dass der Heilige Geist gerade die jungen Christen in Glaube, Hoffnung und Liebe stärken wolle. Er ermunterte sie, auch nach der Zeit der Gruppenstunden und Firmung "online mit Gott" zu bleiben und die Freundschaft mit ihm zu pflegen.Mit Handauflegen, Salbung mit Chrisam, dem Kreuzzeichen und einigen persönlichen Worten an jedem Firmling und Paten spendete der Domprobst dann den Kindern die Firmung. Die Jugendlichen und ihre Angehörigen waren sichtlich angetan von der stilvollen Feier und bedachten sie am Ende mit großem Applaus.