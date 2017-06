Vermischtes Vilseck

16.06.2017

Hohenzant. Eine 58-Jährige ist am Freitag gegen 7.20 Uhr mit ihrem Volvo auf der Staatsstraße 2120 von Amberg in Richtung Vilseck in einer Kurve vor der Ortschaft Hohenzant nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr sie mehrere Leitpfosten.

Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Am Ortseingang von Schlicht kollidierte sie erneut in einer Kurve mit einem am Straßenrand geparkten Ford. Durch den Aufprall wurde die Frau mittelschwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Die beiden Wagen mussten abgeschleppt werden.Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Frau unter Einfluss von Medikamenten stand, wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen. Gegen die 58-Jährige wird wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.