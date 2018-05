Vermischtes Vilseck

Schlicht. Bei bestem Frühlingswetter feierten in diesem Jahr acht Kinder aus der Pfarrei zusammen mit ihren Verwandten und mit der Pfarrgemeinde ihre Erstkommunion. Unter dem Läuten der Glocken und feierlicher Orgelmusik zogen sie mit Pfarrvikar Hruday Madanu und Diakon Dieter Gerstacker in die geschmückte Pfarrkirche St. Georg ein.

Die Erstkommunikanten waren im Dreiklang von Kirche, Schule und Elternhaus in den vergangenen Monaten im Religionsunterricht, in Gruppenstunden und in Weggottesdiensten auf diesen Tag vorbereitet worden. Schon diese Heranführung stand unter dem Motto "Der Weinstock und die Reben", was in der Kirche im Altarraum anschaulich dargestellt war. Auch Pfarrvikar Madanu ging in Anlehnung an das Evangelium auf diese innige Verbindung ein.Nur Reben, die mit dem Weinstock verbunden bleiben, könnten die nötigen Nährstoffe aufnehmen. So würden sie Kraft empfangen, um Früchte zu tragen. Darum sei es wichtig, mit Jesus, dem sinnbildlichen Weinstock, stets in Verbindung zu bleiben, um Früchte wie Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, Verzeihen und Versöhnungsbereitschaft tragen zu können. Die Kommunionkinder brachten die Gaben von Brot und Wein selbst feierlich zum Altar und waren wie ihre Eltern in den Gottesdienst eingebunden.