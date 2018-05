Vermischtes Vilseck

Schlicht. Bei bestem Frühlingswetter haben in Schlicht acht Kinder ihre Erstkommunion gefeiert. Zu Glockengeläut und feierlicher Orgelmusik zogen die vier Mädchen und vier Buben mit Pfarrvikar Hruday Madanu und Diakon Dieter Gerstacker in die Pfarrkirche ein. Madanu ging auf das Motto der Kommunionvorbereitung ein: Der Weinstock und die Reben". Nur Reben, die mit dem Weinstock verbunden blieben, könnten durch ihn, der die Nährstoffe aus der Erde, das Wasser und die Energie der Sonne aufnehme und weitergebe, die notwendige Kraft empfangen und Frucht bringen. Darum sei es wichtig, mit Jesus, dem Weinstock, in Verbindung zu bleiben, um im Alltag in der Familie und der Schule gute Früchte wie Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, Verzeihen und Versöhnungsbereitschaft bringen zu können. Die Kinder gestalteten den Gottesdienst mit, die Gruppe "One Way" und Franz Winklmann an der Orgel sorgten für die passende Musik. Am späten Nachmittag fand die Dankandacht in der Pfarrkirche statt, der Kommunionausflug führte in den Churpfalzpark. Bild: ct