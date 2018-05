Vermischtes Vilseck

06.05.2018

15

0 06.05.201815

Sorghof. "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben" - das war das Bibelwort unter dem in der Expositur-Gemeinde Sorghof neun Kinder die Erstkommunion empfingen. Kaplan Daniel Fenk betrachtete in der Predigt den mit den Kommunion-Familien gebastelten Weinstock und zeigte auf die Bilder der Kommunionkinder auf den Reben: "So sollt ihr immer mit Jesus verbunden bleiben und so sollt ihr aus den Wurzeln eueren Glauben zu Gott aufnehmen und bewahren." Fast ein Jahr hatten sich Connor Duvall, Lelaina Jackson, Moritz Kredler, Vincent Meier, Joshua Meyer, Mia Neubauer, Theresa Patton, Tim Ringelstetter und Lisa Ritz auf diesen Tag in vielen Weggottesdiensten vorbereitet. Der Gottesdienst wurde umrahmt vom Kirchenchor Sorghof.