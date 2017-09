Erstmals in Verbindung mit Vilsauenlauf

Der Herbstmarkt in der historischen Altstadt von Vilseck findet nächsten Sonntag zum elften Mal statt. Dieses Mal gibt es aber eine Neuerung.

Vilseck. (rha) Das Bündnis Tag der Regionen ruft unter dem Motto "Wer weiter denkt, kauft näher ein" zum Mitmachen auf. Für die Stärken ihrer Region treten Kommunen, Vereine und Betriebe ein und zeigen, wie glaubwürdige Regionalität gelebt werden kann. Am Sonntag, 24. September, eröffnet Bürgermeister Hans-Martin Schertl um 11 Uhr mit den Landkreis-Böllerschützen und Nachtwächter Tschung den Markt.Auch Geschäfte sind teilweise geöffnet. Das Türmermuseum, der Bergfried auf Burg Dagestein und eine Sonderausstellung im Rathaus laden zum Besuch ein. Etwa 30 Fieranten bieten ihre Waren an. Es gibt regionale und überregionale Spezialitäten, Speisen, Getränke, Handgefertigtes aus Perlen, Wolle, Holz, Metall, Leder und vieles andere mehr. Auch für Kinder ist allerhand geboten.Erstmals verbindet sich der Herbstmarkt mit dem Vilsauen-Lauf des TuS Vilseck, der zum dritten Mal stattfindet. So ist ab 11.30 Uhr im Rathaus die Startnummernausgabe. Der Bambini-Lauf beginnt um 13 Uhr, der Vilsauen-Lauf selbst um 13.30 Uhr. Die Siegerehrung findet um 15 Uhr auf dem Marktplatz statt.